Новости Камчатского края

Экономическая ситуация сложная, а стройка – крупнейшая в крае. Но больница – важнейший социальный объект для всех жителей Камчатки. Поэтому его строительство стоит на особом контроле в Правительстве региона. Все строительные работы ведутся за счёт средств краевого бюджета...
Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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10 января 2017, 07:59
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10 января 2017, 07:54
Дмитрий Губерниев прокомментирует открытие «Берингии» на КамчаткеПраздник состоится 25 февраля
10 января 2017, 07:53
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10 января 2017, 07:52
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10 января 2017, 07:51
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10 января 2017, 07:49
Должнику с Кубани не удалось скрыться на Камчатке от приставовИсполнителям потребовалось два года, чтобы найти мужчину
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