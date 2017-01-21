Новости Камчатского края

Новомодные платежные технологии все активнее проникают в повседневную жизнь жителей Камчатки. Так, недавнее исследование Яндекс.Денег показало, что жители Петропавловска-Камчатского начинают активно пробовать технологии Apple Pay, Samsung Pay и NFC в супермаркетах и кофейнях
Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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20 января 2017, 15:33
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13 января 2017, 13:16На Камчатке торжественно открыли новый аквапарк «Чудо-остров»
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- 21 января 2017, 15:17
- Летевший на Камчатку самолет вернули во Владивосток из-за пожарной сигнализации
- 21 января 2017, 13:23
- Газпром потратит 12 млн рублей на ТЭО по освоению Западно-Камчатского шельфа
- 21 января 2017, 13:17
- Инспекторы «Вулканов Камчатки» запечатлели фумарольную активность Жупановского
- 21 января 2017, 13:15
- Корейским туристам грозит выдворение из России за купание в «озерках» на Камчатке
- 21 января 2017, 13:14
- На Камчатке злоумышленник за несколько часов ограбил два магазина
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- 20 января 2017, 16:11
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- 20 января 2017, 15:33
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- 20 января 2017, 15:21
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- 20 января 2017, 12:03
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