Новости Камчатского края

Предотвратить болезнь легче, чем ее лечить. Этот постулат входит в нашу жизнь не только как всем известная мудрость. В настоящее время последовательно меняется и сама система организации медицинской помощи на Камчатке. Ведущим направлением становится профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни населения
Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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30 января 2017, 10:57
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30 января 2017, 10:56
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30 января 2017, 10:55
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30 января 2017, 10:55
Жителей Камчатки стали чаще отправлять на обязательные работыКоличество подобных дел у приставов выросло в два раза
30 января 2017, 08:36
На Камчатке вновь обещают заняться обустройством лежбищ сивучейЭта проблема обсуждается уже многие годы, но ничего пока не меняется
30 января 2017, 08:20
Гарпуны, обувь, куклы: выставка «Северная охота» открывается в столице КорякииВ этом году тематическим направлением выставки стал промысел морского зверя
30 января 2017, 08:08
На Камчатке опровергли слухи о прекращении масштабных работ по ремонту дорогВсе программы будут продолжены
30 января 2017, 08:07
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19 января 2017, 10:18Крещенские купания на Камчатке
16 января 2017, 16:38День снега
13 января 2017, 13:16На Камчатке торжественно открыли новый аквапарк «Чудо-остров»
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