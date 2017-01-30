Новости Камчатского края

30 января 2017

Добавлено 19 новостей.

← предыдущая | следующая

1 2 3 4 5

← предыдущая   1 2 3 4 5   следующая

Новости бизнеса

Постановлением Правительства №57 учрежден фонд развития ИТ Постановлением Правительства №57 учрежден фонд развития ИТ

30 января 2017, 10:26

Гость on-line

27 января 2017, 09:04

Для граждан остается самая важная роль – не быть равнодушным к своему собственному здоровьюТатьяна Лемешко
Для граждан остается самая важная роль – не быть равнодушным к своему собственному здоровью

Предотвратить болезнь легче, чем ее лечить. Этот постулат входит в нашу жизнь не только как всем известная мудрость. В настоящее время  последовательно меняется  и сама система организации медицинской помощи на Камчатке. Ведущим направлением становится профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни населения

Последние комментарии

Детский игровой офис открыл Сбербанк во ВладивостокеДетский игровой офис открыл Сбербанк во Владивостоке

09 января 2017, 09:49

Видео

Модный мех

Вчера

За неделю

28 января 2017, 09:09
Водителей предложили пожизненно лишать прав за такие инциденты, как на Камчатке со «скорой»
27 января 2017, 16:25
Многодетную мать нашли повешенной в столице Камчатки
27 января 2017, 16:24
На квартиры для детей-сирот на Камчатке потратили более 300 млн рублей
27 января 2017, 16:24
Билеты на открытие «Берингии-2017» поступят в продажу в столице Камчатки 29 января
27 января 2017, 13:47
На Камчатке открыли для движения автозимник «Анавгай-Палана»
27 января 2017, 12:13
Снежный циклон подпортит выходные на Камчатке

За месяц

21 января 2017, 13:23
Газпром потратит 12 млн рублей на ТЭО по освоению Западно-Камчатского шельфа
19 января 2017, 15:54
На Камчатке СКР просит не распространять ложные сведения о причинах смерти парня, к которому не успела «скорая»
19 января 2017, 08:11
Камчатку засняли из космоса в формате Timelapse
Яндекс.Метрика

[закрыть]

Опросы

Какой вид погребения усопшего соответствует Вашему менталитету, вере и обычаям: предание земле или кремация?

Считаете ли Вы необходимым строительство крематория на территории Камчатского края?