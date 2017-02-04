Новости Камчатского края

Предотвратить болезнь легче, чем ее лечить. Этот постулат входит в нашу жизнь не только как всем известная мудрость. В настоящее время последовательно меняется и сама система организации медицинской помощи на Камчатке. Ведущим направлением становится профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни населения
Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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