Новости Камчатского края

Новогодние праздники уже совсем близко. Но завершение года - это не только повод для того, чтобы нарядить елку и купить близким подарки. Декабрь - время подвести итоги года уходящего и построить планы на следующий.Давайте вспомним события уходящего года, которые позволили заработать на валютном рынке неплохую прибыль. Известная телеведущая и официально лицо компании Телетрейд дает прогнозы по рынку Форекс