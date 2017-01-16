Новости Камчатского края

16 января 2017

Добавлено 27 новостей.

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Новости бизнеса

Детский игровой офис открыл Сбербанк во ВладивостокеДетский игровой офис открыл Сбербанк во Владивостоке

09 января 2017, 09:49

Гость on-line

16 января 2017, 10:53

Яндекс.Деньги: «Камчадалы робко, но осваивают бесконтактные технологии оплаты»Александр Магомедов
Яндекс.Деньги: «Камчадалы робко, но осваивают бесконтактные технологии оплаты»

Новомодные платежные технологии все активнее проникают в повседневную жизнь жителей Камчатки. Так, недавнее исследование Яндекс.Денег показало, что жители Петропавловска-Камчатского начинают активно пробовать технологии Apple Pay, Samsung Pay и NFC в супермаркетах и кофейнях

Последние комментарии

Сбербанк открыл счёт для сбора средств в помощь семьям погибших в катастрофе ТУ-154Сбербанк открыл счёт для сбора средств в помощь семьям погибших в катастрофе ТУ-154

02 января 2017, 09:52

Видео

Модный мех

Вчера

16 января 2017, 17:49
Один человек госпитализирован после ДТП с двумя автобусами в столице Камчатки
16 января 2017, 16:43
Итоги конкурса «Игрушка на елку» подвели в «Шамсе»
16 января 2017, 16:36
Жители Камчатки первыми в стране отметили Всероссийский День снега
16 января 2017, 16:34
ДТП с участием двух автобусов затруднило движение в столице Камчатки
16 января 2017, 15:01
В столице Камчатки выросла плата за малышей в детсадах и питание в школах
16 января 2017, 14:14
Неработающий житель Камчатки украл две норковые шубы из роддома и продал за 10 тыс. рублей

За неделю

14 января 2017, 15:17
В результате пожара в магазине на Камчатке никто не пострадал
14 января 2017, 15:17
На Камчатке вновь объявили о лавинной опасности
13 января 2017, 18:04
СКР возбудил дело по инциденту со «скорой», которая не успела к умирающему пациенту на Камчатке
13 января 2017, 17:58
В Госдуме предлагают подумать об общественном порицании тех, кто не пропускает «скорую»: по случаю на Камчатке
13 января 2017, 17:22
Глава Камчатки по инциденту со "скорой": шокирующий случай, нужно ужесточать законы
13 января 2017, 17:11
Появилась петиция с требования наказать водителя иномарки, не пустившей врачей к умирающему на Камчатке

За месяц

31 декабря 2016, 12:03
Салют из 500 залпов обозначит приход Нового года на Камчатке
31 декабря 2016, 11:58
Общественный транспорт в столице Камчатки будет работать всю новогоднюю ночь
31 декабря 2016, 11:56
В ночь на Новый год в центре столицы Камчатки перекроют движение
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