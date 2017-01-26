Новости Камчатского края

Новомодные платежные технологии все активнее проникают в повседневную жизнь жителей Камчатки. Так, недавнее исследование Яндекс.Денег показало, что жители Петропавловска-Камчатского начинают активно пробовать технологии Apple Pay, Samsung Pay и NFC в супермаркетах и кофейнях
Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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26 января 2017, 16:45
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26 января 2017, 14:18
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26 января 2017, 13:55
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26 января 2017, 13:51
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26 января 2017, 11:20
На Камчатке возбудили дело против экс-главного архитектора столицы краяЕго подозревают в использовании заведомо подложного документа
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16 января 2017, 16:38День снега
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Сбербанк открыл счёт для сбора средств в помощь семьям погибших в катастрофе ТУ-154
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