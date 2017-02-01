Новости Камчатского края

01 февраля 2017

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Новости бизнеса

Главы крупнейших российских компаний примут участие в Российском инвестиционном форуме в СочиГлавы крупнейших российских компаний примут участие в Российском инвестиционном форуме в Сочи

01 февраля 2017, 19:05

Гость on-line

27 января 2017, 09:04

Для граждан остается самая важная роль – не быть равнодушным к своему собственному здоровьюТатьяна Лемешко
Для граждан остается самая важная роль – не быть равнодушным к своему собственному здоровью

Предотвратить болезнь легче, чем ее лечить. Этот постулат входит в нашу жизнь не только как всем известная мудрость. В настоящее время  последовательно меняется  и сама система организации медицинской помощи на Камчатке. Ведущим направлением становится профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни населения

Последние комментарии

«Проблема не в микрозаймах, а в нищете» «Проблема не в микрозаймах, а в нищете»

30 января 2017, 13:12

Видео

Модный мех

Вчера

01 февраля 2017, 16:16
Лавинная опасность объявлена на Камчатке
01 февраля 2017, 16:09
Командующий ТОФ прибыл с инспекцией на Камчатку
01 февраля 2017, 12:48
Умственно отсталого мужчину, который пытался изнасиловать женщину на Камчатке, отправили в «психушку»
01 февраля 2017, 12:41
На Камчатке суд отказался отстранять от должности главу администрации Вилючинска
01 февраля 2017, 12:28
Камчатский спортсмен стал чемпионом Америки
01 февраля 2017, 12:27
На Камчатке материнский капитал тратят, в основном, на погашение кредитов: ПФР

За неделю

31 января 2017, 16:26
Новый циклон на несколько дней испортит погоду на Камчатке: ждут небольшой снег
31 января 2017, 12:24
Штормовое предупреждение объявили у берегов Камчатки
31 января 2017, 11:35
На Камчатке пенсионерка заплатила аферистам 300 тыс. рублей за «лечение ауры»
31 января 2017, 11:35
Пенсии жителей Камчатки с 1 февраля вырастут на 5,4%
31 января 2017, 11:34
На участие в «Берингии» на Камчатке заявилось рекордное количество каюров
31 января 2017, 11:33
На Камчатке суд приостановил деятельность отделения «Российской партии народного управления»

За месяц

24 января 2017, 14:20
Пограничники Камчатки взыскали с браконьеров 150 млн рублей штрафов и спасли 70 кречетов
24 января 2017, 11:00
Заявки на отдых детей в загородных лагерях Камчатки весной и летом начнут принимать с 1 февраля
24 января 2017, 10:55
На Камчатке открыли еще две ледовые переправы — через реки Пенжина и Тигиль
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