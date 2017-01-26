Новости Камчатского края

26 января 2017

Добавлено 25 новостей.

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Новости бизнеса

Детский игровой офис открыл Сбербанк во ВладивостокеДетский игровой офис открыл Сбербанк во Владивостоке

09 января 2017, 09:49

Гость on-line

16 января 2017, 10:53

Яндекс.Деньги: «Камчадалы робко, но осваивают бесконтактные технологии оплаты»Александр Магомедов
Яндекс.Деньги: «Камчадалы робко, но осваивают бесконтактные технологии оплаты»

Новомодные платежные технологии все активнее проникают в повседневную жизнь жителей Камчатки. Так, недавнее исследование Яндекс.Денег показало, что жители Петропавловска-Камчатского начинают активно пробовать технологии Apple Pay, Samsung Pay и NFC в супермаркетах и кофейнях

Последние комментарии

Сбербанк открыл счёт для сбора средств в помощь семьям погибших в катастрофе ТУ-154Сбербанк открыл счёт для сбора средств в помощь семьям погибших в катастрофе ТУ-154

02 января 2017, 09:52

Видео

Модный мех

Вчера

25 января 2017, 16:02
Зайцев ушел, а уши остались: в мэрии столицы Камчатки работал рецидивист со стажем
25 января 2017, 16:01
Напал с предметом, похожим на пистолет: Житель Камчатки совершил разбойное нападение на подростка
25 января 2017, 11:45
МВД Камчатки предупреждает: в сети появились фальшивые электронные полисы ОСАГО
25 января 2017, 11:42
Жителям Камчатки рекомендуют обратить внимание на квитанции по ЖКХ: изменилась структура оплаты
25 января 2017, 11:42
На Камчатке охотоведы вынуждено застрелили 60 медведей: были опасны для людей
25 января 2017, 11:40
На Камчатке растет число детей, увлекающихся спортом

За неделю

24 января 2017, 16:05
Пограничники восточного района ждут новые корабли: Камчатка
24 января 2017, 16:02
Главный театр Камчатки отменил все спектакли из-за общего карантина по гриппу
24 января 2017, 14:20
Пограничники Камчатки взыскали с браконьеров 150 млн рублей штрафов и спасли 70 кречетов
24 января 2017, 12:55
Оленевод, до смерти забивший обидчика сестры, пойдет под суд на Камчатке
24 января 2017, 12:10
Сквозное движение по автозимнику «Анавгай-Палана» планируют открыть до конца недели
24 января 2017, 11:00
Заявки на отдых детей в загородных лагерях Камчатки весной и летом начнут принимать с 1 февраля

За месяц

17 января 2017, 12:10
На Камчатке ученые предупредили о начале фумарольной активности вулкана Жупановский
17 января 2017, 08:07
На Камчатке начали судить энергетиков за смерть трех мальчиков в колодце с кипятком
17 января 2017, 07:54
«Елизовский спринт-2017» на Камчатке состоится 25 марта
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