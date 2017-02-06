Новости Камчатского края

06 февраля 2017

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Новости бизнеса

Главы крупнейших российских компаний примут участие в Российском инвестиционном форуме в СочиГлавы крупнейших российских компаний примут участие в Российском инвестиционном форуме в Сочи

01 февраля 2017, 19:05

Гость on-line

27 января 2017, 09:04

Для граждан остается самая важная роль – не быть равнодушным к своему собственному здоровьюТатьяна Лемешко
Для граждан остается самая важная роль – не быть равнодушным к своему собственному здоровью

Предотвратить болезнь легче, чем ее лечить. Этот постулат входит в нашу жизнь не только как всем известная мудрость. В настоящее время  последовательно меняется  и сама система организации медицинской помощи на Камчатке. Ведущим направлением становится профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни населения

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04 февраля 2017, 11:19
Камчатка просит Путина продлить программу сейсмобезопасного жилья
04 февраля 2017, 09:05
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03 февраля 2017, 16:12
В «Снежный путь» в столице Камчатки отправятся более 30 снегоходчиков
03 февраля 2017, 14:58
Новый циклон несет на Камчатку снег и потепление
03 февраля 2017, 14:57
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03 февраля 2017, 14:56
На Камчатке оленевод поплатился жизнью за попытку надругаться над женщиной

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27 января 2017, 16:24
Билеты на открытие «Берингии-2017» поступят в продажу в столице Камчатки 29 января
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