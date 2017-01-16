Новости Камчатского края

Новомодные платежные технологии все активнее проникают в повседневную жизнь жителей Камчатки. Так, недавнее исследование Яндекс.Денег показало, что жители Петропавловска-Камчатского начинают активно пробовать технологии Apple Pay, Samsung Pay и NFC в супермаркетах и кофейнях
Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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- 16 января 2017, 16:43
- Итоги конкурса «Игрушка на елку» подвели в «Шамсе»
- 16 января 2017, 16:36
- Жители Камчатки первыми в стране отметили Всероссийский День снега
- 16 января 2017, 16:34
- ДТП с участием двух автобусов затруднило движение в столице Камчатки
- 16 января 2017, 15:01
- В столице Камчатки выросла плата за малышей в детсадах и питание в школах
- 16 января 2017, 14:14
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