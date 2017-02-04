Новости Камчатского края

04 февраля 2017

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Новости бизнеса

Главы крупнейших российских компаний примут участие в Российском инвестиционном форуме в СочиГлавы крупнейших российских компаний примут участие в Российском инвестиционном форуме в Сочи

01 февраля 2017, 19:05

Гость on-line

27 января 2017, 09:04

Для граждан остается самая важная роль – не быть равнодушным к своему собственному здоровьюТатьяна Лемешко
Для граждан остается самая важная роль – не быть равнодушным к своему собственному здоровью

Предотвратить болезнь легче, чем ее лечить. Этот постулат входит в нашу жизнь не только как всем известная мудрость. В настоящее время  последовательно меняется  и сама система организации медицинской помощи на Камчатке. Ведущим направлением становится профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни населения

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«Проблема не в микрозаймах, а в нищете» «Проблема не в микрозаймах, а в нищете»

30 января 2017, 13:12

Видео

Модный мех

Вчера

03 февраля 2017, 16:12
В «Снежный путь» в столице Камчатки отправятся более 30 снегоходчиков
03 февраля 2017, 14:58
Новый циклон несет на Камчатку снег и потепление
03 февраля 2017, 14:57
Глава Торгово-промышленной палаты Камчатки оштрафован за коммерческий подкуп
03 февраля 2017, 14:56
На Камчатке оленевод поплатился жизнью за попытку надругаться над женщиной
03 февраля 2017, 14:55
Из-за роста температуры воздуха спасатели контролируют работу ледовой переправы на Скрытой
03 февраля 2017, 14:55
Главу села на Камчатке оштрафовали на 700 рублей за отсутствие воды у людей

За неделю

02 февраля 2017, 15:31
Юрия Трутнева на Камчатке интересует «дальневосточный гектар»
02 февраля 2017, 12:18
На Камчатке завершили единовременную выплату 5 тыс. рублей пенсионерам
02 февраля 2017, 12:18
В главном аэропорту Камчатки изменились систему регистрации: сначала багаж, а потом в зал ожидания
02 февраля 2017, 12:17
В главном порту Камчатки создадут крупный морской логистический центр
02 февраля 2017, 07:50
Более 50 детей-сирот получат квартиры в столице Камчатки
02 февраля 2017, 07:50
Бывший замглавы администрации столицы Камчатки пойдет под суд за непригодные квартиры для сирот

За месяц

26 января 2017, 14:18
На Камчатке число избирателей за год сократилось на 1658 человек
26 января 2017, 07:59
Водители двух автобусов подрались в столице Камчатки: пассажирам пришлось покинуть транспорт
26 января 2017, 07:51
На участие в «Берингии» на Камчатке заявились уже 11 каюров
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