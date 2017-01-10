Новости Камчатского края

10 января 2017

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Новости бизнеса

Детский игровой офис открыл Сбербанк во ВладивостокеДетский игровой офис открыл Сбербанк во Владивостоке

09 января 2017, 09:49

Гость on-line

19 января 2017, 08:52

Медицина выздоравливаетТатьяна Лемешко
Медицина выздоравливает

Экономическая ситуация сложная, а стройка – крупнейшая в крае. Но больница – важнейший социальный объект для всех жителей Камчатки. Поэтому его строительство стоит на особом контроле в Правительстве региона. Все строительные работы ведутся за счёт средств краевого бюджета...

Последние комментарии

Сбербанк открыл счёт для сбора средств в помощь семьям погибших в катастрофе ТУ-154Сбербанк открыл счёт для сбора средств в помощь семьям погибших в катастрофе ТУ-154

02 января 2017, 09:52

Видео

Модный мех

Вчера

09 января 2017, 16:50
Власти столицы Камчатки: снегоочистка ведется, заявки принимаются
09 января 2017, 16:47
Международный День снега «World Snow Day» отметят и на Камчатке
09 января 2017, 16:46
Жителей Камчатки приглашают на фотовыставку «Истина в природе»
09 января 2017, 13:22
На Камчатке детеныша нерпы спасли от стаи собак
09 января 2017, 12:21
Житель Камчатки заплатил мошеннику 30 тыс. рублей за поддельные права
09 января 2017, 12:20
На новогодних каникулах на Камчатке произошло 13 пожаров: больше всего 1 января

За неделю

08 января 2017, 13:43
В столице Камчатки потушен пожар на рыбном заводе: спасено материальных ценностей на 100 млн
08 января 2017, 11:43
В столице Камчатки школьники занимались угоном машин
06 января 2017, 10:20
Крестный ход и частушечники: Рождество отметят в столице Камчатки
06 января 2017, 10:18
Лыжная гонка военных моряков и членов их семей прошла на Камчатке
06 января 2017, 10:18
Елизовчан приглашают на Крестный ход
05 января 2017, 11:41
Лавинная опасность объявлена на Камчатке

За месяц

31 декабря 2016, 12:03
Салют из 500 залпов обозначит приход Нового года на Камчатке
31 декабря 2016, 11:58
Общественный транспорт в столице Камчатки будет работать всю новогоднюю ночь
31 декабря 2016, 11:56
В ночь на Новый год в центре столицы Камчатки перекроют движение
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