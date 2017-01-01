Новости Камчатского края

01 января 2017

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Ипотечный портфель Сбербанка составил 2,45 трлн рублей и вырос за год на 12%Ипотечный портфель Сбербанка составил 2,45 трлн рублей и вырос за год на 12%

23 декабря 2016, 15:29

Гость on-line

26 декабря 2016, 08:41

Летучие финансы.На чем можно будет заработать в следующем годуЕлена Летучая
Летучие финансы.На чем можно будет заработать в следующем году

Новогодние праздники уже совсем близко. Но завершение года - это не только повод для того, чтобы нарядить елку и купить близким подарки. Декабрь - время подвести итоги года уходящего и построить планы на следующий.Давайте вспомним события уходящего года, которые позволили заработать на валютном рынке неплохую прибыль. Известная телеведущая и официально лицо компании Телетрейд дает прогнозы по рынку Форекс

 

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