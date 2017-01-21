Новости Камчатского края

21 января 2017

Добавлено 5 новостей.

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Новости бизнеса

Детский игровой офис открыл Сбербанк во ВладивостокеДетский игровой офис открыл Сбербанк во Владивостоке

09 января 2017, 09:49

Гость on-line

16 января 2017, 10:53

Яндекс.Деньги: «Камчадалы робко, но осваивают бесконтактные технологии оплаты»Александр Магомедов
Яндекс.Деньги: «Камчадалы робко, но осваивают бесконтактные технологии оплаты»

Новомодные платежные технологии все активнее проникают в повседневную жизнь жителей Камчатки. Так, недавнее исследование Яндекс.Денег показало, что жители Петропавловска-Камчатского начинают активно пробовать технологии Apple Pay, Samsung Pay и NFC в супермаркетах и кофейнях

Последние комментарии

Сбербанк открыл счёт для сбора средств в помощь семьям погибших в катастрофе ТУ-154Сбербанк открыл счёт для сбора средств в помощь семьям погибших в катастрофе ТУ-154

02 января 2017, 09:52

Видео

Модный мех

Вчера

21 января 2017, 15:17
Летевший на Камчатку самолет вернули во Владивосток из-за пожарной сигнализации
21 января 2017, 13:23
Газпром потратит 12 млн рублей на ТЭО по освоению Западно-Камчатского шельфа
21 января 2017, 13:17
Инспекторы «Вулканов Камчатки» запечатлели фумарольную активность Жупановского
21 января 2017, 13:15
Корейским туристам грозит выдворение из России за купание в «озерках» на Камчатке
21 января 2017, 13:14
На Камчатке злоумышленник за несколько часов ограбил два магазина

За неделю

20 января 2017, 16:11
В Зимних Неолимпийских играх на Камчатке примут участие 8 команд
20 января 2017, 15:33
Куча денег на «летучих голландцев»: столица Камчатки получит 50 млн рублей на снегоочистительную технику
20 января 2017, 15:21
На Камчатке выросло производство мяса, молока и яйца
20 января 2017, 15:15
Зарплаты на Камчатке растут медленее инфляции: жители края стали делать меньше покупок
20 января 2017, 12:03
Крещенские морозы ударили по Камчатке: на юге ночью до -35, на севере — до -40
20 января 2017, 12:02
МВД Камчатки ведет служебную проверку в отношении сотрудника, подозреваемого в избиении человека

За месяц

13 января 2017, 17:22
Глава Камчатки по инциденту со "скорой": шокирующий случай, нужно ужесточать законы
13 января 2017, 08:11
В столице Камчатки выясняют причины сильного зловонного запаха в центре города
13 января 2017, 07:17
«Они могли бы завернуть влево»: брат умершего в столице Камчатки парня, к которому не успела «скорая»
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