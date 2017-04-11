20 млн рублей социальные проекты 6-го округа потратили депутаты парламента Камчатки

11 апреля 2017, 07:50

Народные избранники отчитались о результатах своей работы на заседании Общественного совета 6-го избирательного округа.
 
Отчитываясь о своей работе, депутаты краевого парламента от 6-го округа Андрей Лиманов и Евгений Ермоленко рассказали, какую помощь за 5 лет оказали учреждениям социальной сферы и общественным организациям, а также какие проекты по благоустройству удалось реализовать по просьбам жителей. В общей сложности, на решение проблем избирателей за 5 лет было направлено 20 миллионов рублей, из которых 10 миллионов – это средства краевого бюджета в рамках программы реализации депутатских наказов, а еще 10 – личные средства депутатов. Среди наиболее крупных проектов – традиционная новогодняя акция «Чужих детей не бывает», детские конкурсы «Малые олимпийские игры» и «Маленькая страна», поздравление ветеранов с Днем Победы и другие. 
 
По программе депутатских наказов построена детская площадка за магазином «Берегиня», проведен частичный ремонт в ДК «Сероглазка» и педколледже, приобретено различное оборудование для шести школ и пяти детских садов, спортивных федераций, учреждений культуры и здравоохранения. На постоянной основе депутаты осуществляют поддержку общества слепых и общества инвалидов. В библиотеке им. Крашенинникова с их помощью создан центр социальной адаптации. При содействии Андрея Лиманова и Евгения Ермоленко установлены «лежачие полицейские» на улицах Войцешека и Бохняка, заасфальтирована прилегающая к больнице в Сероглазке территория, отсыпана и отгрейдерована улица Ломоносова и спуск от улицы Сибирцева к улице Панфилова. 
 
Слова благодарности в адрес депутатов высказали руководители учреждений социальной сферы 6-го округа. «Большое спасибо за понимание и поддержку от всего нашего коллектива. Ваш вклад в развитие нашего учреждения, наших творческих проектов весом и ощутим. Ресурсы выделяются серьезные, что позволяет нам реализовывать большие проекты – и спортивные, и творческие. Приятно вдвойне, что помощь эта не афишируется. В этом вся ценность наших отношений. Когда вы откликаетесь с большим сердцем, мы многое можем сделать для наших детей. Низкий вам поклон», – сказала Маргарита Ларина, руководитель Камчатского центра развития творчества детей и юношества «Рассветы Камчатки».
 
«Приятно, что у нас есть такие депутаты. Помощь оказывают быстро и легко, но это все делается взвешенно. Я считаю, если бы у нас не было таких депутатов, нам в коррекционной школе было бы нелегко выполнять все требования. Иногда бывает: некуда обратиться. И вот приходят наши депутаты и помогают. Мы вам очень благодарны. Думаю, что и дальше будем сотрудничать», – сказала Елена Власова, заведующая учебной частью КГОКУ «Петропавловск-Камчатская школа №2 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».

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