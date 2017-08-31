«Аэропорты регионов» выиграли конкурс на строительство терминала главного аэропорта Камчатки

На Камчатке подвели итоги конкурса на строительство нового здания международного терминала в главном аэропорту региона. Как сообщил журналистам губернатор Владимир Илюхин, его выиграла компания «Аэропорты регионов», которая набрала в два раза больше баллов, чем конкурент - ООО «Новапорт Инвест».

«Сегодня конкурсная комиссия подвела итоги, определен победитель. Строительством нового аэровокзала на Камчатке займется известная на этом рынке компания - «Аэропорты регионов». Она предложила максимальную цену за акцию, наибольший объем инвестиций и предложила в рамках проекта построить дополнительную сопутствующую инфраструктуру. Камчатка получит современный аэровокзал, который позволит создать комфортные условия для жителей и гостей полуострова, даст новые перспективы для развития туристической отрасли», - отметил Владимир Илюхин.

Планируется, что соглашение с инвестором о строительстве нового пассажирского терминала в главном аэропорту Камчатки будет подписано в рамках Восточного экономического форума, который состоится во Владивостоке 6-7 сентября.

«КамИНФОРМ» сообщало, что на Камчатке Ранеесообщало, что на Камчатке стало известно , сколько денег за контрольный пакет акций АО «Международный аэропорт «Петропавловск-Камчатский», предложили участники конкурса. Судя по документации, опубликованной организаторами конкурса, все шансы на победу имеет компания «Аэропорты России», которая входит в группу компания «Ренова» Виктора Вексельберга. Этот участник предложил за одну акцию 9 тыс. 842 рублей и представил эскиз нового терминала, а также письма от четырех банков, готовых принять финансовое участие в строительстве. Кроме того, инвестор готов построить гостиницу на 120 мест и цех бортового питания.

Второй участник конкурса - ООО «Новапорт Инвест», предложил за одну акцию 2 тыс. 116 рублей, приложил к заявке письмо от одного банка и Фонда развития ДВФО и Забайкалья.

«Аэропорты Регионов» – ведущий аэропортовый холдинг России, стратегическим инвестором которого является Группа компаний «Ренова». На сегодня в холдинг «Аэропорты Регионов» входят ПАО «Аэропорт Кольцово» (Екатеринбург), АО «Международный аэропорт Курумоч» (Самара), ПАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» (Стригино) и ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону». Совокупный пассажиропоток по итогам 2016 г. составил 9 млн 267 тыс. 314 человек. Кроме того УК «Аэропорты Регионов» реализует проекты строительства новых аэропортов Платов (Ростов-на-Дону) и Центральный (Саратов).

Базовый аэропорт «Петропавловск-Камчатский (Елизово)» – единственный в крае, способный принимать воздушные суда с большой взлетной массой, обеспечивающий функционирование регулярных авиапассажирских перевозок всех видов: международных, межрегиональных и местных. Действующее здание аэропорта построено более 50 лет назад. Проект развития главных воздушных ворот Камчатки включает мероприятия по строительству нового пассажирского терминала, гостиницы и ряда других инфраструктурных объектов.