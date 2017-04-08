Акция «Вместе против терроризма» собрала на Камчатке 2 тыс. человек

«Нет терроризму!», «Мы против террора!», «Терроризм – зло, разъединяющее умы молодёжи!», «Санкт-Петербург, студенчество Камчатки скорбит вместе с тобой!», «Боль и беда нас только сплотили! Руки прочь от невинных жизней!» - плакаты с такими лозунгами держали в руках люди, которые пришли сегодня в центр Петропавловска.

Там прошла акция «Вместе против терроризма!». Организаторы насчитали более 2 тыс. человек. Они собрались на площади возле стелы Города воинской славы, чтобы выразить свою солидарность в борьбе с агрессией и террором, почтить память погибших при взрыве в метро Санкт-Петербурга.

Инициатором патриотической акции выступило камчатское отделение Российского Союза молодежи. В мероприятии приняли участие представители молодежных и общественных организации, национальных объединений и религиозных конфессий, трудовых коллективов региона. В руках люди держали плакаты с лозунгами:

«Я верю, что каждый из пришедших сюда сегодня, пропустил эти события через себя и искренне сопереживал родственникам и близким погибших и пострадавших. Камчатцы! От Российского союза молодёжи я призываю вас быть едиными и в этот день, и всегда, показывать миру, что никому нас не запугать, и не сломить! Мы любим нашу страну, мы будем защищать Россию вместе!» - отметил, обращаясь к присутствующим, руководитель РСМ Пётр Скрипник.

В память о погибших при террористических актах участники мероприятия возложили цветы к подиуму с зажжёнными свечами.