Актовые залы еще двух школ на Камчатке отремонтируют благодаря депутатам

Краевой депутат, генеральный директор ПАО «Океанрыбфлот" Евгений Новоселов принял участие в торжественной линейке по случаю дня знаний в средней школе № 7.

Ранее в рамках программы реализации депутатских наказов он выделил средства на реконструкцию актового зала этой школы, и 1 сентября приехал посмотреть, что сделано и что еще нужно сделать для того, чтобы школа стала современной и уютной. «Очень красиво стало! Если нужна еще какая-то помощь - обращайтесь, мы всегда поможем, ведь нам всем хочется, чтобы наши дети и учителя учились и работали в достойных условиях, и к этому мы приложим максимум усилий. Поздравляю вас с праздником! Школьные годы - это лучшая пора в жизни человека, поэтому желаю всем в первую очередь терпения, взаимопонимания, и пусть этот год будет успешным!» - сказал депутат.

По словам директора средней школы № 7 Татьяны Мещанкиной, помощь в подготовке школы к учебному году оказали и правительство края, и депутаты Законодательного Собрания. «Дизайн нового актового зала разработали наши творческие учителя, и всё получилось очень красиво, торжественно. Приобрести новую мебель в актовый зал, а также помочь с ремонтом большого спортивного зала и столовой мы попросили депутата Законодательного Собрания Евгения Новоселова. Он быстро отреагировал, и мы все успели к 1 сентября. Поэтому я благодарю и Министерство образования, и Правительство, и наших депутатов – всех, кто позаботился о комфорте наших учителей и учеников. Спасибо и с праздником!» - сказала она.

Евгений Новоселов продолжит сотрудничество со школами города и в будущем. Так, к примеру, в рамках ежегодного наказа избирателей Евгений Новоселов направил миллион рублей на ремонт актовых залов школ № 30 и 33, с следующем году предстоит большой ремонт.