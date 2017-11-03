Американца оштрафовали на 229,6 тыс. рублей за провоз карабина и патронов на Камчатку

Гражданин США, который не внес в декларацию карабин системы Ремингтон и 25 патронов к нему, и прибыл на Камчатку, будет оштрафован на 229 тыс. 652 тыс. рублей (стоимость незадекларированных товаров). При этом, как сообщили «КамИНФОРМ» в суде Петропавловске, имущество мужчине вернут, хотя на обжалования решения еще есть 10 дней.

Американец был задержан 30 августа в главном аэропорту Камчатки. Он объяснил таможенникам, что обратился в Колорадо в компанию, которая организовывает поездки за границу, в том числе и Россию. Мужчина предупредил, что везет с собой оружие, но не знал о правилах, надеясь, что фирма в курсе всех нюансов и сама решит все вопросы. Но этого не произошло.

«Документы на оружие ни он, ни его брат с собой не брали, так как согласно законодательству США они не требуется. Представители туристической компании в США ему не разъясняли, что для ввоза на территорию Российской Федерации необходимо оформлять какие-либо разрешения, в связи, с чем данное разрешение не оформлялось. Он понимал, что существует специальный порядок перемещения оружия и боеприпасов, однако предполагал, что данные формальности будут соблюдены отправляющей и принимающей стороной, так как он уведомил представителя американской компании о намерении взять с собой охотничье ружье», - рассказали в суде.