Антитеррористическую защищенность объектов, где будут праздновать 1 сентября, обсудили на Камчатке

Совместное заседание краевой антитеррористической комиссии и оперативного штаба прошло в правительстве региона под председательством губернатора Владимир Илюхина. Как рассказали «КамИНФОРМ» в министерстве специальных программ и по делам казачества края, основной темой заседания стало обсуждение обеспечения антитеррористической защищённости мест массового пребывания людей в период проведения праздничных и памятных мероприятий, посвящённых Дню знаний и Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

«Главам администраций и председателям антитеррористических комиссий городских округов и муниципальных районов было рекомендовано предусмотреть дополнительные меры по обеспечению безопасности и правопорядка в местах массового скопления людей совместно с подразделениями МВД», - рассказали в министерстве.

Там добавили, что также на заседании обсудили вопрос эффективности принимаемых мер по обеспечению антитеррористической защищённости объектов топливно-энергетического комплекса. Также в ходе заседания члены комиссии обсудили исполнение требований по антитеррористической защищённости объектов культуры, здравоохранения, водоснабжения и водоотведения, а также гостиниц и иных средств размещения.