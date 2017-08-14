Автомобилисты Камчатки все чаще заказывают полисы ОСАГО по интернету

Камчатка за первое полугодие текущего года стала одним из лидеров по заказу автомобилистами электронных ОСАГО. Как показывают данные Российского союза автостраховщиков (РСА), жители региона все чаще предпочитают покупать документы в электронном виде.

Лидером по количество выданных е-полисов, в сравнении с обычными документами, стал Краснодарский край, от которого не отстают Урал и Приморский край. На Камчатке доля электронных полисов достигла 51%.

«КамИНФОРМ» напоминает, что все страховые компании обязаны продавать полисы в электронном виде. Однако, как говорят сами автомобилисты, с сервисами этих компаний есть проблемы, и чтобы оформить документ нужно потратить немало времени и нервов.