Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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Автор лучшего плаката о выборах президента получит на Камчатке 10 тыс. рублей
На Камчатке объявлен конкурс на лучший информационный плакат о выборах президента Российской Федерации 18 марта 2018 года. Об этом «КамИНФОРМ» сообщили в избирательной комиссии края.
Там отметили, что материалы на конкурс представляются до 1 декабря 2017 года в избирательную комиссию с пометкой «На конкурс плаката» на цифровом носителе в программах: CorelDRAW версии 9 (формат .cdr) и AdobePhotoshop (форматы .psd и .tif). Одновременно предоставляется цветной макет плаката формата А4, А3 на офсетной или мелованной бумаге.
«Конкурсная работа должна представлять собой завершенное, художественно оформленное произведение. Лучшие работы будут отмечены грамотами и денежными премиями», - отметили в избиркоме.
Автор самого лучшего плаката получит 10 тыс. рублей, за второе место — 7 тыс. рублей, за третье — 5 тыс. рублей.
Ранее, как уже сообщало «КамИНФОРМ», стало известно, что выборы президента России станут первыми для более чем 4 тыс. жителей Камчатки.
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