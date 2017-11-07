Автор лучшего плаката о выборах президента получит на Камчатке 10 тыс. рублей

На Камчатке объявлен конкурс на лучший информационный плакат о выборах президента Российской Федерации 18 марта 2018 года. Об этом «КамИНФОРМ» сообщили в избирательной комиссии края.

Там отметили, что материалы на конкурс представляются до 1 декабря 2017 года в избирательную комиссию с пометкой «На конкурс плаката» на цифровом носителе в программах: CorelDRAW версии 9 (формат .cdr) и AdobePhotoshop (форматы .psd и .tif). Одновременно предоставляется цветной макет плаката формата А4, А3 на офсетной или мелованной бумаге.

«Конкурсная работа должна представлять собой завершенное, художественно оформленное произведение. Лучшие работы будут отмечены грамотами и денежными премиями», - отметили в избиркоме.

Автор самого лучшего плаката получит 10 тыс. рублей, за второе место — 7 тыс. рублей, за третье — 5 тыс. рублей.

Ранее, как уже сообщало «КамИНФОРМ», стало известно, что выборы президента России станут первыми для более чем 4 тыс. жителей Камчатки.