«Берингийский» вертолет будет теперь летать на Камчатке

03 февраля 2017, 08:11

Авиапарк компании «Витязь Аэро» на Камчатке пополнился вертолетом, оформленным в берингийских мотивах. Грузопассажирский Ми-8 с нарисованной на борту упряжкой и собаками будет представлен камчатцам 25 февраля, в день открытия «Берингии 2017» на биатлонном комплексе им. Виталия Фатьянова, сообщает оргкомитет гонок.
 
Этот вертолет будет задействован в «Берингии». На нем будут перевозить каюров и собак из районов края. «Мы живем и работаем на полуострове, поэтому нам хочется порадовать наших жителей и гостей полуострова, которые пользуются нашими услугами. Пусть все знают, что Камчатка, это не только медведи и красная рыба, но ещё и удивительная марафонская гонка на собачьих упряжках «Берингия», – сказали в компании-перевозчике. 
 
В авиапарке «Витязей» 5 вертолетов раскрашенных в знаковые для Камчатки мотивы – есть с медвежьей лапой, с лососем, с горнолыжником, с медведем, ловящим рыбу. Теперь появился новый – с берингийской упряжкой на борту.
 
Напомним, в «Берингии» будут участвовать 19 каюров. Открытие гонки состоится 25 февраля в Петропавловске, а старт 5 марта в Эссо. 

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