Бесплатные автобусы будут ходить на большую новогоднюю ярмарку в столице Камчатки

Жители края смогут добраться до нового выставочного центра в Петропавловске-Камчатском, где с 22 по 25 декабря пройдёт Новогодняя ярмарка, на специальных бесплатных автобусах. Они будут отправляться от городских остановок каждые 15 минут.

«Бесплатные трансферные автобусы будут ходить от городских остановок «Краевая библиотека», «АЗС», «ул. Лукашевского», «Силуэт», «ТЦ «Александрия», «Дачная», «Новый рынок», «Северо-Восток» с 12.00 до 20.00. Они доставят всех желающих до нового выставочного центра, расположенного в микрорайоне Северо-Восток (второе кольцо, бывший автосалон «Ниссан»)», - рассказали в КВЦ-Инвест.

На новогодней ярмарке камчатские производители представят свежие овощи, мясную и рыбную продукцию, хлебобулочные и кондитерские изделия, молочную продукцию и многое другое. На ряд наименований установлены специальные «новогодние» цены, чтобы покупатели смогли сэкономить.

Ярмарка будет работать с 22 по 25 декабря с 11.00 до 20.00. Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 8 (4152) 425-125.