Безработных на Камчатке стало еще меньше

07 ноября 2017, 08:05

На Камчатке вновь снизилась численность безработных. Сейчас в центрах занятости региона зарегистрировано 2337 человек, которые ищут место для трудоустройства. Это, как сообщили «КамИНФОРМ» в региональном агентстве занятости, на 8,6% меньше, чем в ноябре 2016 года. 
 
При этом, работодатели Камчатского края заявили в органы службы занятости 4,6 тыс. вакансий. Большинство из них представлено на Портале «Работа в России». Из них 402 — вакансии с предоставлением жилья, 100 — вакантные рабочие места с возможностью прохождения студентами и выпускниками учебных заведения стажировок. 
 
Для граждан, ищущих работу, на Портале «Работа в России» реализована возможность самостоятельно размещать резюме. В настоящее время в информационной системе размещены 1244 резюме граждан, проживающих на территории Камчатки и ищущих работу.

www.kamchat.info

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