Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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Безработных на Камчатке стало еще меньше
На Камчатке вновь снизилась численность безработных. Сейчас в центрах занятости региона зарегистрировано 2337 человек, которые ищут место для трудоустройства. Это, как сообщили «КамИНФОРМ» в региональном агентстве занятости, на 8,6% меньше, чем в ноябре 2016 года.
При этом, работодатели Камчатского края заявили в органы службы занятости 4,6 тыс. вакансий. Большинство из них представлено на Портале «Работа в России». Из них 402 — вакансии с предоставлением жилья, 100 — вакантные рабочие места с возможностью прохождения студентами и выпускниками учебных заведения стажировок.
Для граждан, ищущих работу, на Портале «Работа в России» реализована возможность самостоятельно размещать резюме. В настоящее время в информационной системе размещены 1244 резюме граждан, проживающих на территории Камчатки и ищущих работу.
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