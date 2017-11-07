Безработных на Камчатке стало еще меньше

На Камчатке вновь снизилась численность безработных. Сейчас в центрах занятости региона зарегистрировано 2337 человек, которые ищут место для трудоустройства. Это, как сообщили «КамИНФОРМ» в региональном агентстве занятости, на 8,6% меньше, чем в ноябре 2016 года.

При этом, работодатели Камчатского края заявили в органы службы занятости 4,6 тыс. вакансий. Большинство из них представлено на Портале «Работа в России». Из них 402 — вакансии с предоставлением жилья, 100 — вакантные рабочие места с возможностью прохождения студентами и выпускниками учебных заведения стажировок.

Для граждан, ищущих работу, на Портале «Работа в России» реализована возможность самостоятельно размещать резюме. В настоящее время в информационной системе размещены 1244 резюме граждан, проживающих на территории Камчатки и ищущих работу.