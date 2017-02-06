Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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Биатлонист с Камчатки выиграл индивидуальную гонку на первенстве Европы
Игорь Малиновский завоевал победу на первенстве Европы по биатлону. Камчатский спортсмен стал лидером в индивидуальной гонке на 15 километров. Об этом сообщили в министерстве спорта и молодёжной политики Камчатского края.
Там рассказали, что первенство Европы по биатлону прошло в Нове-Место (Чехия) 2-5 февраля. На соревнованиях камчатский спортсмен выступал в составе юниорской сборной России.
«По информации, опубликованной на сайте Союза биатлонистов России, Игорь Малиновский финишировал с результатом: 39.56,3 (0). В сообщении отмечено, что убедительную победу в индивидуальной гонке российскому юниору обеспечили "безупречная стрельба и отличная скорость"», - сказали в министерстве.
В преддверии первенства Европы Игорь Малиновский успешно выступил на этапах юниорского Кубка IBU 2017. На 1 этапе (Ленцерхайде, Швейцария) спортсмен занял 4 место в гонке и 6 место в спринте. На 2 этапе (Хохфильцен, Австрия) он занял 1 место в эстафете. На 3 этапе (Поклюка, Словения) занял 1 место в смешанной эстафете и 2 место в спринте.
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КомментарииДобавить комментарийВсего комментариев: 1
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