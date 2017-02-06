Биатлонист с Камчатки выиграл индивидуальную гонку на первенстве Европы

06 февраля 2017, 09:27

Игорь Малиновский завоевал победу на первенстве Европы по биатлону. Камчатский спортсмен стал лидером в индивидуальной гонке на 15 километров. Об этом сообщили в министерстве спорта и молодёжной политики Камчатского края.
 
Там рассказали, что первенство Европы по биатлону прошло в Нове-Место (Чехия) 2-5 февраля. На соревнованиях камчатский спортсмен выступал в составе юниорской сборной России.
 
«По информации, опубликованной на сайте Союза биатлонистов России, Игорь Малиновский финишировал с результатом: 39.56,3 (0). В сообщении отмечено, что убедительную победу в индивидуальной гонке российскому юниору обеспечили "безупречная стрельба и отличная скорость"», - сказали в министерстве.
 
В преддверии первенства Европы Игорь Малиновский успешно выступил  на этапах юниорского Кубка IBU 2017. На 1 этапе (Ленцерхайде, Швейцария) спортсмен занял 4 место в гонке и 6 место в спринте. На 2 этапе (Хохфильцен, Австрия) он занял 1 место  в эстафете. На 3 этапе (Поклюка, Словения) занял 1 место в смешанной эстафете и  2 место в спринте. 
 
  

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#1Аноним06 февраля 2017, 10:07

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