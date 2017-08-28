Биатлонист с Камчатки взял два золота и серебро на юниорском чемпионате мира

Спортсмен с Камчатки Игорь Малиновский выиграл две золотые медали и одну серебряную на чемпионате мира по летнему биатлону в Чайковском. Об этом «КамИНФОРМ» сообщили в пресс-службе СБР.

«У меня уже вторая золотая медаль на этом чемпионате. Мои ощущения от этого? Устал (смеется). На самом деле, пока я не осознаю, что их уже две. Может, потому что это – первая личная. Была командная работа, потом индивидуальная. Конечно, я хотел индивидуальную медаль, она еще и золотая – вдвойне приятно. Программа-минимум выполнена», - сказал спортсмен.

В гонке преследования он занял второе место. «Гонка преследования далась мне очень тяжело. Третья гонка подряд, плюс была акклиматизация — мы вернулись с гор. Это была хорошая боевая практика. Но есть ошибки, есть над чем работать», - добавил биатлонист.

Игорь Малиновский родился 18 марта 1997 года в селе Мильково на Камчатке. Окончив школу, твердо решил пойти по стопам отца летчика и поступил в единственный в России Омский летно-технический колледж гражданской авиации имени А.В. Ляпидевского.