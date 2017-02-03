Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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Библиотеки Камчатки получили 70 тыс. новых книг, количество читателей выросло до 166,5 тыс.
На Камчатке за прошлый год ощутимо увеличилось количество новых поступлений в библиотечные фонды края. В общей сложности, удалось превысить плановый показатель примерно на 70 тысяч экземпляров. Также в рамках работы Общественного экспертного Совета по издательской деятельности, за счет средств краевого бюджета выпущено 7 новых изданий, в том числе 3 ежегодных сборника, заявила министр культуры края Светлана Айгистова.
Она отметила, что читателями библиотек Камчатского края являются более 166,5 тысяч человек. Ежегодно из фондов библиотек региона выдается более 3 966 тыс. документов. «В прошлом году мы успешно реализовали несколько масштабных проектов, таких как: всероссийская акция «Библионочь», фестиваль детского чтения «Книжная радуга детства», XXXIII Крашенинниковские чтения и IV Камчатский форум в поддержку книги и чтения», - добавила Светлана Айгистова.
Также министр уделила внимание работе музеев на Камчатке. По её словам, эффективность музейной деятельности оценивается по числу выставок, количеству посетителей и доле экспонирования музейных предметов и коллекций из основного фонда.
«За прошлый год музеями проведено 126 экспозиций и выставок. Это практически на 50% больше чем в 2012 году, когда было организовано 84 выставочных мероприятия», - отметила Светлана Айгистова.
Министр добавила, что рост числа посещений музеев составил в 2016 году 2,7%, число выставок увеличилось на 31 единицу - "это хороший результат".
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