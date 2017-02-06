Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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«Бинарные опционы» не помогли: житель Камчатки пойдет под суд за организацию азартных игр
На Камчатке в суд отправили дело против 25-летнего жителя Вилючинска, который организовал азартные игры в родном городе. Как говорят в прокуратуре, он арендовал нежилое помещение и установил в нем компьютеры, соединенные локальной сетью и подключенные к сети «Интернет», и организовал проведение азартных игр.
Для участия в азартной игре участник через оператора игрового клуба вносил денежные средства в качестве ставки на депозит игровой программы, после чего начинал играть в надежде на выигрыш, то есть на свой страх и риск.
В целях придания своей деятельности законного вида, предприниматель заблаговременно изготовил пакет документов, согласно которым он, якобы, является представителем московской фирмы, которая предоставляет гражданам доступ к так называемым «бинарным опционам», то есть доступ к заключению через интернет договора, получение прибыли по которому завит от изменения курса акций. При этом отображающийся на экране монитора интерфейс, схожий с игровым автоматом, является лишь визуализацией изменения курса акций.
Однако следователи установили, что указанная в документах фирма, печать которой обнаружена у вилючинца, по московскому адресу не существует. Примечателен также тот факт, что никто из установленных следствием участников азартных игр, пользовавшихся услугами клуба, не имеет представления о понятии «опцион» и правилах его заключения. Игорное заведение они посещали исключительно в целях участия в азартной игре.
Напомним, что 31 января и 1 февраля этого года в Вилючинске уже вынесены приговоры трем предпринимателям, которые также хотели заработать путем незаконной игорной деятельности. Свою вину они признали в полном объеме, в связи с этим суд назначил им наказания в виде штрафов в размере от 100 до 250 тысяч рублей. Изъятые в ходе расследования оборудование и денежные средства в сумме более 110 тысяч рублей конфискованы. Приговоры суда не вступили в законную силу.
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КомментарииДобавить комментарийВсего комментариев: 1
для кого эта инфа? пол города этой хрени