«Бинарные опционы» не помогли: житель Камчатки пойдет под суд за организацию азартных игр

06 февраля 2017, 10:17

На Камчатке в суд отправили дело против 25-летнего жителя Вилючинска, который организовал азартные игры в родном городе. Как говорят в прокуратуре, он арендовал нежилое помещение и установил в нем  компьютеры, соединенные локальной сетью и подключенные к сети «Интернет», и организовал проведение азартных игр.
 
Для участия в азартной игре участник через оператора игрового клуба вносил денежные средства в качестве ставки на депозит игровой программы, после чего начинал играть в надежде на выигрыш, то есть на свой страх и риск. 
 
В целях придания своей деятельности законного вида, предприниматель заблаговременно изготовил пакет документов, согласно которым он, якобы, является представителем московской фирмы, которая предоставляет гражданам доступ к так называемым «бинарным опционам», то есть доступ к заключению через интернет договора, получение прибыли по которому завит от изменения курса акций. При этом отображающийся на экране монитора интерфейс, схожий с игровым автоматом, является лишь визуализацией изменения курса акций.
 
Однако следователи установили, что указанная в документах фирма, печать которой обнаружена у вилючинца, по московскому адресу не существует. Примечателен также тот факт, что никто из установленных следствием участников азартных игр, пользовавшихся услугами клуба, не имеет представления о понятии «опцион» и правилах его заключения. Игорное заведение они посещали  исключительно в целях участия в азартной игре.
 
Напомним, что 31 января и 1 февраля этого года в Вилючинске уже вынесены приговоры трем предпринимателям, которые также хотели заработать путем незаконной игорной деятельности. Свою вину они признали в полном объеме, в связи с этим суд назначил им наказания в виде штрафов в размере от 100 до 250 тысяч рублей. Изъятые в ходе расследования оборудование и денежные средства в сумме более 110 тысяч рублей конфискованы. Приговоры суда не вступили в законную силу.

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#1армен06 февраля 2017, 10:20

для кого эта инфа? пол города этой хрени

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