Бизнес Камчатки защитили от ухудшения закона

13 июня 2017, 07:01

На Камчатке приняли изменения в законы, которые направлены на интересы бизнеса, реализующего в регионе свои инвестиционные проекты. Фактически, как пояснила «КамИНФОРМ» глава регионального агентства инвестиций и предпринимательства Оксана Герасимова, местный бизнес защитили от возможного ухудшения положения инвестора из-за принятия новых законов. 
 
Все поправки были приняты накануне на сессии законодательного собрания региона. «Их принятие позволит дополнить закон нормой о неухудшении положения инвестора в период реализации инвестиционного проекта. Теперь все новые изменения в законодательстве, которые могут ухудшить условия для инвесторов, не будут распространяться на уже реализуемые проекты. Это существенно сокращает риски бизнеса и дает уверенность в успехе проекта.  Данные изменения относятся к лучшим практикам российских регионов», - говорит Герасимова.
 
Второй блок изменений касается закрепления в нормативных правовых актах края статуса специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами, а также её функций, полномочий и порядка взаимодействия с органами государственной власти.
 

www.kamchat.info

КомментарииДобавить комментарийВсего комментариев: 0

Обратите внимание, что в комментариях запрещены:
— нецензурная лексика (в любом виде);
— прямое и косвенное разжигание межнациональной и иной розни;
— оскорбления, вульгарные и непристойные реплики;
— общение не по теме, спам.

Вчера

12 июня 2017, 12:18
В День России жители Камчатки примут участие в фотовыставке #ЯРОССИЯ!
12 июня 2017, 12:16
В одном из районов Камчатки ожидают паводок
12 июня 2017, 12:13
Сразу пять одноэтажных строений загорелись в Елизове на Камчатке
12 июня 2017, 11:56
Вулкан Ключевской на Камчатке «отсалютовал» в честь Дня России

За неделю

11 июня 2017, 13:37
Камчатским предприятиям почти в два раза снизят тариф на электроэнергию
11 июня 2017, 12:19
На увеличение фонда оплаты труда «указникам» на Камчатке выделили 185 млн рублей
11 июня 2017, 12:13
Постоянная ярмарка товаропроизводителей откроется в «Свароге» в столице Камчатки
11 июня 2017, 10:04
В детских садах 7-го округа в столице Камчатки высажены 100 саженцев деревьев
10 июня 2017, 06:58
В столице Камчатки спасли от уничтожения лучший двор
10 июня 2017, 06:57
На Камчатке чиновников заставили вернуть тепло в домах двух поселков

За месяц

03 июня 2017, 10:59
Министр спорта Камчатки Андрей Иванов попал под следствие
02 июня 2017, 16:26
Из-за высокого класса пожарной опасности в двух районах запрещено ходить и ездить в лес
02 июня 2017, 08:27
На Камчатке вновь разрешен проезд на машинах к Авачинскому перевалу
Яндекс.Метрика

[закрыть]

Опросы

Какой вид погребения усопшего соответствует Вашему менталитету, вере и обычаям: предание земле или кремация?

Считаете ли Вы необходимым строительство крематория на территории Камчатского края?