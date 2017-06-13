Бизнес Камчатки защитили от ухудшения закона

На Камчатке приняли изменения в законы, которые направлены на интересы бизнеса, реализующего в регионе свои инвестиционные проекты. Фактически, как пояснила «КамИНФОРМ» глава регионального агентства инвестиций и предпринимательства Оксана Герасимова, местный бизнес защитили от возможного ухудшения положения инвестора из-за принятия новых законов.

Все поправки были приняты накануне на сессии законодательного собрания региона. «Их принятие позволит дополнить закон нормой о неухудшении положения инвестора в период реализации инвестиционного проекта. Теперь все новые изменения в законодательстве, которые могут ухудшить условия для инвесторов, не будут распространяться на уже реализуемые проекты. Это существенно сокращает риски бизнеса и дает уверенность в успехе проекта. Данные изменения относятся к лучшим практикам российских регионов», - говорит Герасимова.

Второй блок изменений касается закрепления в нормативных правовых актах края статуса специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами, а также её функций, полномочий и порядка взаимодействия с органами государственной власти.