Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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Благоустройство, реконструкция сельских домов культуры, новые парки – проекты "Единой России"
Позиция фракции «ЕДИНОЙ РОССИИ» в Государственной Думе не откладывая приступить к реализации предвыборных обещаний - это то, что от партийцев ожидают люди, считает секретарь Камчатского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Валерий Раенко. Председатель «ЕДИНОЙ РОССИИ» Дмитрий Медведев на выездной встрече с фракцией в Госдуме, которая состоялась во вторник, 20 декабря, особо подчеркнул, что единороссы уже приступили к исполнению своих обязательств перед избирателями, и это вылилось в конкретные проекты, подкрепленные бюджетными средствами. С этого года начинают работать новые партийные проекты: «Наш двор», «Парки малых городов», «Местный дом культуры» и «Театры малых городов».
«Мы уже знаем, что средства на эти цели предусмотрены. В частности, 20 млрд рублей по всей стране будут направлены на проект «Наш двор». Деньги по всем проектам пойдут на условиях софинансирования. В настоящее время мы готовим дорожные карты по реализации этих проектов на Камчатке», - сказал Валерий Раенко. Лидер камчатских единороссов уточнил, что все новые проекты - результат тесного общения партийцев с населением в ходе предвыборной кампании.
«Мы перевели наши встречи с населением в интенсивный режим еще в марте в рамках подготовки к предварительному голосованию. За это время наши кандидаты обошли практически каждый двор, каждое учреждение, и получили исчерпывающее представление о том, что именно ожидают люди от партии власти. И часто на первый план выходили вопросы благоустройства и создания комфортной среды обитания, особенно в нашей глубинке, в отдалённых поселках. Думаю, схожая картина по всей стране. Поэтому не удивительно, что в первые же месяцы работы новой Государственной Думы родились именно эти проекты», - сказал Валерий Раенко.
Лидер камчатских единороссов отметил, что руководством края полуострова по направлениям новых партпроектов ведется уже давно. Проводится асфальтирование дорог и придомовых территорий муниципальных центров, проведена комплексная реконструкция целого ряда домов культуры в отдалённых районах, установлены сотни детских площадок по всему краю. «Финансовая помощь из бюджета страны придаст этой работе новую динамику и поможет реализовать все самые смелые планы на порядок быстрее, чем мы смогли бы это сделать самостоятельно. Очень рассчитываем, что в результате наша глубинка заметно преобразится уже в ближайшие годы», - сказал Валерий Раенко.
Он отметил, что на федеральном уровне реализацию всех новых проектов в регионе курирует наш депутат, вице-спикер Государственной Думы Ирина Яровая. «Все проекты, которые курирует Ирина Анатольевна, абсолютно живые, гибкие, динамичные. Они всегда отвечают жизненным реалиям, что позволяет партийцам и властям всех уровней держать руку на пульсе и оперативно реагировать на происходящие события», - сказал Валерий Раенко.
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КомментарииДобавить комментарийВсего комментариев: 1
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