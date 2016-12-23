Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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Большая новогодняя ярмарка открылась в столице Камчатки
Новогодняя ярмарка открылась в новом выставочном центре, расположенном в микрорайоне Северо-Восток в Петропавловске-Камчатском. В первый день работы её посетили несколько тысяч жителей региона.
«Мне очень приятно открывать нашу выставку-ярмарку. В таком формате она проходит впервые. Организаторы постарались сделать её по-настоящему праздничной, постарались представить здесь товары по сниженным ценам. Я желаю всем посетителям сделать покупки по душе, закупить все продукты для новогоднего стола, порадовать себя и своих близких различными подарками. Поздравляю всех с наступающим Новым годом. Пусть этот праздник будет добрым, семейным и принесёт только положительные эмоции», - сказала заместитель председателя правительства Камчатского края Марина Суббота, открывая новогоднюю ярмарку.
На новогодней ярмарке жители края могут приобрести свежие овощи, мясную и рыбную продукцию, хлебобулочные и кондитерские изделия, молочную продукцию и многое другое. На ряд наименований установлены специальные «новогодние» цены, чтобы покупатели смогли сэкономить. Также на ярмарке представлены живые елки, елочные украшения, фейерверки, необычные подарки и различная атрибутика от камчатских мастеров.
Для создания атмосферы праздника для гостей мероприятия работают аниматоры и ростовые куклы, для детей организованы игры и конкурсы. На уличной площадке все желающие могут прокатиться на собачьей упряжке.
Добраться до нового выставочного центра (второе кольцо Северо-Востока, бывший автосалон «Ниссан») жители края могут добраться на специальных бесплатных автобусах. Они ходят от городских остановок «Краевая библиотека», «АЗС», «ул. Лукашевского», «Силуэт», «ТЦ «Александрия», «Дачная», «Новый рынок», «Северо-Восток» с 12.00 до 20.00. Ярмарка работает с 22 по 25 декабря с 11.00 до 20.00. Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 8 (4152) 425-125.
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