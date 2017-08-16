Большинство молодых жителей Камчатки не хотят семью и детей

На Камчатке не хотят создавать семью и рожать детей более половины (55%) молодых людей в возрасте от 21 до 35 лет. Схожие показатели на Чукотке и Колыме. Такие данные публикует Центр социальных инноваций «Черный куб», который провел социологическое исследование, чтобы выяснить, насколько жители Дальнего Востока желают создавать семьи и рожать детей.

Опрашивали молодых людей, не состоящих в браке. Хуже, чем на Камчатке ситуация только в Хабаровском крае, где не хотят создавать семью и рожать детей 65%.

При этом 23% молодых людей на Камчатке хотят семью, но пока не планируют детей, а доля тех, кто хочет и семью и детей — 22%.

Как отмечают эксперты ЦСИ «Чёрный куб», на Чукотке, Камчатке и Колыме, кроме фактора большого количества приезжей трудоспособной молодежи влияет и высокая стоимость жизни в регионах, на порядок превосходящая уровень ценообразования даже на юге ДФО, не говоря о центральной части страны.