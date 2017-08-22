Большое августовское совещание педагогов открывается сегодня на Камчатке

22 августа 2017, 08:06

Более 300 педагогов Камчатки примут участие в работе традиционного августовского совещания педагогических работников, которое откроется сегодня в Камчатском дворце детского творчества. Об этом «КамИНФОРМ» рассказали в министерстве образования края.
 
«Участники мероприятия посетят образовательные маршруты, где будут представлены лучшие практики и достижения образовательных организаций, а также технологии, направленные на повышение качества образования», - отметили в министерстве.
 
Там добавили, что программа совещания педагогических работников Камчатки продолжится 23 августа. В средней школе № 1 краевого центра состоится круглый стол, посвящённый проблеме духовно-нравственного воспитания детей и подростков. Кроме того, в рамках мероприятия будут работать различные педагогические мастерские и тематические площадки по психологии, робототехнике и экологическому воспитанию.
 
Отметим, что почётным гостем главного «учительского собрания» в этом году станут заместитель директора Департамента стратегии, анализа и прогноза министерства образования и науки РФ Сергей Торбин.

www.kamchat.info

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