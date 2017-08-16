Большое собрание педагогов пройдет на Камчатке перед началом нового учебного года

В преддверии нового учебного года, 22 и 23 августа на Камчатке состоится традиционное августовское совещание педагогических работников. В его рамках пройдут круглый стол и пленарное заседание, а также будут работать тематические площадки. Об этом «КамИНФОРМ» рассказали в министерстве образования и молодёжной политики края.

Там сообщили, что в программе мероприятий примут участие более 300 педагогов. Работа форума откроется пленарным заседанием, которое пройдёт в Камчатском дворце детского творчества.

«Министр образования и молодёжной политики региона Виктория Сивак выступит с докладом на тему “Ориентиры развития региональной системы образования в контексте российской образовательной политики”. В этот же день участники мероприятия посетят образовательные маршруты, где будут представлены лучшие практики и достижения образовательных организаций, а также технологии, направленные на повышение качества образования», - сказали в министерстве.

Там добавили, что программа совещания педагогических работников Камчатки продолжится 23 августа. В средней школе № 1 краевого центра состоится круглый стол, посвящённый проблеме духовно-нравственного воспитания детей и подростков. Кроме того, в рамках мероприятия будут работать различные педагогические мастерские и тематические площадки по психологии, робототехнике и экологическому воспитанию.