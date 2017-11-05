"Большой этнографический диктант" написали на Камчатке

Камчатка в очередной раз присоединилась к проведению масштабной всероссийской акции «Большой этнографический диктант». Участие в открытии мероприятия приняла Первый вице-губернатор Камчатского края Ирина Унтилова.

Она поприветствовала участников «Большого этнографического диктанта» от имени Губернатора Камчатского края Владимира Илюхина, и пожелала им удачи при прохождении испытания. «Безусловно, радует количество молодёжи, которое принимает участие в этой акции. У этого диктанта нет каких-либо ограничений. Человек, который любит и хочет знать историю своей Родины, приходит сюда для того, чтобы это проверить. Правильные ответы, безусловно, очень важны. Однако важнее всего то, что даже если что-то будет написано неправильно, вы получите новые знания - это основный посыл данного мероприятия. Отмечу ваше неравнодушие, ведь вы не боитесь, рискуете, проявляете себя. Делайте так всегда. Только от вас зависит, каким будет завтрашний день. А с вашей уверенностью и активностью, я думаю, что он будет очень перспективным. Желаю вам удачи», - сказала Ирина Унтилова.

Отметим, что диктант посвящен Дню народного единства. Основные цели, которые преследовали организаторы масштабной акции - укрепление межнациональных связей в стране, а также изучение традиций, обычаев и культуры тех народностей, которые проживают в России. «Я думаю, что каждый гражданин России понимает, что мы живём в многонациональном государстве. Каждому необходимо вносить свой вклад в то, чтобы мы узнали культуру друг друга лучше. От этого и наше государство станет сильнее, и его авторитет поднимется», - сказал председатель КРОО «Содружество» Рамазан Гусейнов.

Добавим, что по всей России для желающих были открыты более 2 тысяч площадок, на которые можно было прийти и проверить свои знания. В Камчатском крае работали 15 пунктов, где можно было принять участие в акции. Результаты «Большого этнографического диктанта» будут известны к 12 декабря.

Большой этнографический диктант в 2016 году написали впервые, но в акции сразу приняли участие 90 тысяч жителей России, было задействовано 800 площадок. В этом году акция получила статус международной.

Тест представляет собой 30 вопросов, на решение которых дается 45 минут. Максимальная сумма знаний, которую можно набрать при выполнении всех заданий, — 100. Вопросы касаются географии, культуры, традиций, обычаев, национальной кухни, религий и национальных жилищ народов страны.