Более 13 км дорог для объектов ТОР построят на Камчатке

Объем бюджетных средств Камчатки, направленных на финансирование создания объектов инфраструктуры в рамках территории опережающего развития, оставит около 8,5 млрд рублей. Об этом «КамИНФОРМ» сообщили в Минвостокразвития.

На территории опережающего развития «Камчатка» появятся современные автомобильные дороги общей протяженностью более 13 км, централизованные сети водоснабжения, канализации и система теплоснабжения на базе термальных вод протяженностью 20 км.

Половина из них - более 4,1 млрд рублей - предназначена для обеспечения инженерными сетями инвестиционных объектов туристско-рекреационного кластера «Паратунка», который размещается на площади 380 га всего в 30 минутах езды от аэропорта.

Помимо туристских объектов в ТОР «Камчатка» активно реализуется проект сельскохозяйственного назначения – агропромышленный парк «Зеленовские Озерки». Общая площадь земельного массива – 1102 га. Скоро здесь начнется строительство тепличного комбината по выращиванию овощных культур и птицефабрики, которые должны быть введены в эксплуатацию в 2019 и 2021 годах, соответственно.

К новым агропромышленным предприятиям от магистрального газопровода будет подведен газ, объемов которого хватит для обеспечения бесперебойной работы 10 гектаров тепличных хозяйств.

На территории ТОР «Камчатка» площадью более 983 тыс. га, где на сегодняшний день статус резидента получили 25 компаний, девять инвестиционных проектов реализуются и находятся в разной стадии готовности, два из них уже введены в эксплуатацию.