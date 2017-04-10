Более 180 жителей Камчатки написали «Тотальный диктант»

В краевой библиотеке на Камчатке состоялась международная образовательная акция по проверке грамотности «Тотальный диктант-2017». Тест на знание русского языка прошли более 180 жителей региона.

В главную библиотеку полуострова пришли педагоги, студенты, школьники, медицинские работники, программисты – люди самых разных профессий и социального статуса. Возраст участников варьировался от двенадцати до 80-ти лет.

Участники акции писали текст российского писателя, сценариста и историка Леонида Юзефовича. Он называется «Город и река». Это эссе из трех частей - о главных городах и реках в жизни прозаика. Для Петропавловска-Камчатского была выбрана часть 1 «Санкт-Петербург. Нева». Диктовали текст заслуженная артистка Российской Федерации Зоя Серафимовна Янышева, журналист ГТРК-Камчатка Екатерина Кова и филологи камчатских школ: Юлия Анатольевна Трусова, Наталья Николаевна Бородина.

Результаты диктанта станут известны после 12 апреля и участники по специальному кодовому слову смогут узнать свои оценки на официальном сайте totaldict.ru. Кроме этого, 17 апреля в 18.00 в библиотеке пройдет торжественная церемония награждения.

«Тотальный диктант» – ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Цель акции - дать возможность каждому человеку проверить свое знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности.