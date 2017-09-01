Более 1,1 тыс. человек уже приняли участие в досрочном голосовании в столице Камчатки

01 сентября 2017, 08:08

В столице Камчатки в досрочном голосовании на выборах, которые пройдут 10 сентября, уже приняли участие более 1,1 тыс. человек, сообщили «КамИНФОРМ» в избиркоме края. 
 
Там отметили, что в помещении Петропавловск - Камчатской городской территориальной избирательной комиссии досрочно проголосовало более 250 избирателей, которые в день голосования по уважительной причине будут отсутствовать по месту жительства и не смогут прибыть в помещение для голосования на избирательном участке, на котором они включены в список избирателей. 
 
Кроме того, досрочно проголосовало 939 избирателей на 48 из 80 избирательных участков, образованных на судах, которые в день голосования будут находиться в плавании. 
 
«КамИНФОРМ» напоминает, что каждый житель края, который будет отсутствовать в единый день голосования на избирательном участке, на котором он внесен в список избирателей, сможет проголосовать досрочно. 
 
Причина для этого должна быть уважительной: отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины. Чтобы проголосовать досрочно, необходимо будет обратиться в свою территориальную избирательную комиссию с 9.00 до 18.00 в рабочие дни, и с 9.00 до 14.00 - в выходные, а с 6 по 9 сентября – в свою участковую избирательную комиссию с 16.00 до 20.00 - в рабочие дни, и с 10.00 до 14.00 - в выходные. 
 
Напомним, в Петропавловске-Камчатском 10 сентября пройдут выборы депутатов городской думы — на 32 места 153 кандидата. Также пройдут довыборы одного депутата регионального парламента по 5-му избирательному округу. 

www.kamchat.info

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