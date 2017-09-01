Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
Петропавловск-
Камчатский
- 01 сентября, пятница
В Петропавловске-Камчатском
+13 °C
пасмурно
- Курс валют ЦБ
USD 58,5454
EUR 69,6222
- Редакция
+7 914 623-82-57
Более 1,1 тыс. человек уже приняли участие в досрочном голосовании в столице Камчатки
В столице Камчатки в досрочном голосовании на выборах, которые пройдут 10 сентября, уже приняли участие более 1,1 тыс. человек, сообщили «КамИНФОРМ» в избиркоме края.
Там отметили, что в помещении Петропавловск - Камчатской городской территориальной избирательной комиссии досрочно проголосовало более 250 избирателей, которые в день голосования по уважительной причине будут отсутствовать по месту жительства и не смогут прибыть в помещение для голосования на избирательном участке, на котором они включены в список избирателей.
Кроме того, досрочно проголосовало 939 избирателей на 48 из 80 избирательных участков, образованных на судах, которые в день голосования будут находиться в плавании.
«КамИНФОРМ» напоминает, что каждый житель края, который будет отсутствовать в единый день голосования на избирательном участке, на котором он внесен в список избирателей, сможет проголосовать досрочно.
Причина для этого должна быть уважительной: отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины. Чтобы проголосовать досрочно, необходимо будет обратиться в свою территориальную избирательную комиссию с 9.00 до 18.00 в рабочие дни, и с 9.00 до 14.00 - в выходные, а с 6 по 9 сентября – в свою участковую избирательную комиссию с 16.00 до 20.00 - в рабочие дни, и с 10.00 до 14.00 - в выходные.
Напомним, в Петропавловске-Камчатском 10 сентября пройдут выборы депутатов городской думы — на 32 места 153 кандидата. Также пройдут довыборы одного депутата регионального парламента по 5-му избирательному округу.
Вчера
- 31 августа 2017, 16:56
- На Камчатке повысят транспортный налог на мотоциклы и яхты
- 31 августа 2017, 16:56
- С 1 сентября детей в районе «Силуэта» в столице Камчатки будет намного больше, чем обычно: ГИБДД
- 31 августа 2017, 16:55
- Депутаты Камчатки выступили за повышенный суммарный коэффициент рождаемости в ДВФО
- 31 августа 2017, 16:54
- Платить за исследование подкарантинной продукции должны её собственники: депутаты Камчатки
- 31 августа 2017, 16:01
- «Аэропорты регионов» выиграли конкурс на строительство терминала главного аэропорта Камчатки
- 31 августа 2017, 13:02
- Скамейка для влюбленных украсила смотровую площадку «Три брата» в столице Камчатки
За неделю
- 30 августа 2017, 16:56
- Зеленым озером на Камчатке заинтересовалась и прокуратура
- 30 августа 2017, 16:55
- Сделать сэлфи с учителем предлагают школьникам Камчатки в День знаний
- 30 августа 2017, 13:49
- Главврача детской поликлиники на Камчатке оштрафовали на 500 рублей за врача с туберкулезом
- 30 августа 2017, 13:48
- В празднике «Алхалалалай» примут участие более 200 человек со всех уголков Камчатки
- 30 августа 2017, 11:49
- Цены на огурцы, помидоры и другие овощи можно существенно снизить на Камчатке
- 30 августа 2017, 11:48
- Массовое празднование Дня знаний состоится в центре столицы Камчатки и в районах города
За месяц
- 23 августа 2017, 16:32
- Первый раз в первый класс на Камчатке 1 сентября пойдут 3,6 тыс. детей
- 23 августа 2017, 08:14
- Медведев урезал Камчатке субвенции на лекарства для льготников
- 23 августа 2017, 08:13
- В столице Камчатки изменены места для голосования для некоторых избирательных участков
КомментарииДобавить комментарийВсего комментариев: 0