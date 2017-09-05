Более 200 человек накануне не смогли покинуть Камчатку: два самолета не прилетели

05 сентября 2017, 08:10

На Камчатку вчера днем из-за мощного циклона, который обрушился на юг полуостров штормовым ветром, не прилетели два самолета из Хабаровска. Как рассказали «КамИНФОРМ» в аэропорту, соответственно, с Камчатки не улетели пассажиры, которые планировали отправиться в столицу Дальнего Востока. 
 
Самолет рейса 5684 попытался долететь до Камчатки, но по пути командир экипажа принял решение развернуть лайнер. Он полетел на запасной аэродром в Магадан. Второй самолет — рейса 5638, даже не пытался вылететь из Хабаровска. На Камчатке отправления в этот город ждут 220 пассажиров. 
 
Напомним, на Камчатку накануне влиял мощный циклон, который принес штормовой ветер. На мысе Лопатка был ураган. Сейчас погода нормализуется.  

www.kamchat.info

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