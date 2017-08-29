Более 30 спортсменов приняли участие в чемпионате Камчатки по мотоциклетному спорту

В посёлке Озерновский на Камчатке состоялся открытый чемпионат и первенство Камчатского края по мотоциклетному спорту. За звание сильнейших боролись спортсмены из Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Вилючинска, а также из Елизовского, Быстринского и Усть-Большерецкого районов – всего 34 человека.

Соревнования прошли в трёх возрастных группах: мужчины и женщины (от 18 лет и старше), юноши и девушки (до 17 лет), мальчики и девочки (до 13 лет).

«Специально к соревнованиям была построена трасса по мировым стандартам, с самой большой протяженностью на Дальнем Востоке - около 2 км. Изначально планировалось провести по 3 заезда в каждой дисциплине, однако погода внесла свои коррективы, поэтому программу чемпионата пришлось сократить до двух заездов. Но даже при ненастной погоде, трасса соответствовала всем правилам и нормам мотоциклетного спорта. Как говорится, лучшая оценка подготовленной трассы – отсутствие травм во время соревнований», - отметил главный судья соревнований Антон Волошин.

Победители и призёры получили кубки, медали, грамоты и денежные сертификаты – общий призовой фонд составил порядка 500 тысяч рублей. Как сообщили в оргкомитете мероприятия, в следующем году на чемпионат планируется пригласить спортсменов со всего Дальнего Востока.