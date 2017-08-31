Более 30 водителей за один день попались в столице Камчатки на незаконной тонировке

В Петропавловске-Камчатском инспекторы ГИБДД провели очередной рейд в рамках операции «Тонировка». Как сообщили «КамИНФОРМ» в МВД, по итогам мероприятия пресечено 38 нарушений Правил дорожного движения.

Составлено 36 материалов в отношении водителей, управлявших транспортными средствами с тонированными стеклами. Девять водителей отказались снять тонировочную пленку на месте, в отношении них вынесены требования об устранении технических неисправностей транспортных средств.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что светопропускание ветрового стекла и стёкол, через которые обеспечивается передняя обзорность, должна быть не менее 70% (допускается наличие полосы шириной не более 14 см), зеркальная тонировка запрещена. Также запрещено устанавливать предметы или наносить покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя.

Для водителей, допустивших указанные нарушения, предусмотрена административная ответственность по части 3.1 статьи 12.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в виде штрафа в размере 500 рублей.

В случае если нарушитель не снимает плёнку, то помимо штрафа ему выдаётся требование о прекращении противоправных действий. В целях подтверждения устранения выявленных нарушений, водитель обязан в десятидневный срок предоставить транспортное средство в МРЭО ГИБДД УМВД России по Камчатскому краю. В противном случае регистрация автомобиля будет аннулирована, как несоответствующего требованиям безопасности дорожного движения.