Более 30 водителей за один день попались в столице Камчатки на незаконной тонировке

31 августа 2017, 08:07

В Петропавловске-Камчатском инспекторы ГИБДД провели очередной рейд в рамках операции «Тонировка». Как сообщили «КамИНФОРМ» в МВД, по итогам мероприятия пресечено 38 нарушений Правил дорожного движения. 
 
Составлено 36 материалов в отношении водителей, управлявших транспортными средствами с тонированными стеклами. Девять водителей отказались снять тонировочную пленку на месте, в отношении них вынесены требования об устранении технических неисправностей транспортных средств.
 
Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что светопропускание ветрового стекла и стёкол, через которые обеспечивается передняя обзорность, должна быть не менее 70% (допускается наличие полосы шириной не более 14 см), зеркальная тонировка запрещена. Также запрещено устанавливать предметы или наносить покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя. 
 
Для водителей, допустивших указанные нарушения, предусмотрена административная ответственность по части 3.1 статьи 12.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в виде штрафа в размере 500 рублей.
 
В случае если нарушитель не снимает плёнку, то помимо штрафа ему выдаётся требование о прекращении противоправных действий. В целях подтверждения устранения выявленных нарушений, водитель обязан в десятидневный срок предоставить транспортное средство в МРЭО ГИБДД УМВД России по Камчатскому краю. В противном случае регистрация автомобиля будет аннулирована, как несоответствующего требованиям безопасности дорожного движения.

www.kamchat.info

КомментарииДобавить комментарийВсего комментариев: 0

Обратите внимание, что в комментариях запрещены:
— нецензурная лексика (в любом виде);
— прямое и косвенное разжигание межнациональной и иной розни;
— оскорбления, вульгарные и непристойные реплики;
— общение не по теме, спам.

Вчера

30 августа 2017, 16:56
Зеленым озером на Камчатке заинтересовалась и прокуратура
30 августа 2017, 16:55
Сделать сэлфи с учителем предлагают школьникам Камчатки в День знаний
30 августа 2017, 13:49
Главврача детской поликлиники на Камчатке оштрафовали на 500 рублей за врача с туберкулезом
30 августа 2017, 13:48
В празднике «Алхалалалай» примут участие более 200 человек со всех уголков Камчатки
30 августа 2017, 11:49
Цены на огурцы, помидоры и другие овощи можно существенно снизить на Камчатке
30 августа 2017, 11:48
Массовое празднование Дня знаний состоится в центре столицы Камчатки и в районах города

За неделю

29 августа 2017, 17:26
На Камчатку идет еще один циклон с дождем
29 августа 2017, 17:25
Озеро Халактырское в столице Камчатки могло приобрести зеленый цвет из-за краски
29 августа 2017, 16:17
Краболовы у берегов Камчатки уже выловили более 13,5 тыс. тонн ракообразных
29 августа 2017, 16:16
На Камчатке ГИБДД просит родителей перед Днем знаний напомнить детям о ПДД
29 августа 2017, 14:24
На Камчатке 52-летний мужчина надругался над школьником
29 августа 2017, 12:34
На Камчатке полицейские вместо браконьерской рыбы нашли 1,5 тыс. кустов конопли

За месяц

22 августа 2017, 13:06
Экс-глава главной «управляйки» Камчатки займется вопросами ТОР и Свободного порта в правительстве края?
22 августа 2017, 10:44
Жителей Камчатки просят помочь спасти жизнь юной Виктории Грошевой
22 августа 2017, 08:14
Более 8,5 тыс. тонн краба разрешат выловить на Камчатке
Яндекс.Метрика

[закрыть]

Опросы

Какой вид погребения усопшего соответствует Вашему менталитету, вере и обычаям: предание земле или кремация?

Считаете ли Вы необходимым строительство крематория на территории Камчатского края?