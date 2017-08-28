Более 3500 камчатцев приняли участие в мероприятиях акции «Ночь кино»

28 августа 2017, 16:14

В честь Дня российского кино на 30 площадках по всей Камчатке проводились праздничные мероприятия и демонстрация фильмов-победителей зрительского голосования Всероссийской культурно-просветительской акции «Ночь кино». Как сообщили «КамИНФОРМ» в министерстве культуры края, несмотря на неблагоприятные погодные условия, жители края приняли активное участие в организованных мероприятиях, «Ночь кино» в регионе посетили более 3500 человек
 
Свое начало эстафета акции взяла в Камчатской краевой научной библиотеке имени Степана Крашенинникова. 24 августа в 19.00 в библиотеке состоялся показ фильма «Время первых» и короткометражной ленты «Век кино», в котором рассказывалось история камчатской кинематографической сферы. 
 
Принял участие во Всероссийской акции «Ночь кино» и Петропавловск-Камчатский. Главные мероприятия прошли в центре краевой столицы, где установлен большой экран, в пятницу. Праздник начался с музыкальной программы. Для зрителей импровизированного кинозала под открытым небом выступили представители творческих коллективов города. В течение вечера на главном экране прошла демонстрация кинокартин – победителей интернет-голосования: мультипликационный фильм «Снежная Королева – Огонь и лед», «Время первых», «Кухня. Последняя битва»
 
Был задействован в ходе проведения акции и главный экран города Елизово, где Киноконцертный досуговый центр «Гейзер» организовал для горожан зону кинотеатра под открытым небом под навесами, защищающими зрителей от дождя.
 
Кроме главных уличных экранов в трех наиболее крупных городах региона, акцию «Ночь кино» в этом году поддержали и сельские дома культуры всех муниципальных районов края. 

www.kamchat.info

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