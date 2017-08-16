Более 40 человек приняли участие в игре «Камчатская зарница»

16 августа 2017, 15:46

Ребята из летних оздоровительных лагерей и военно-спортивного центра «Кадет» приняли участие в игре «Камчатская зарница». Как сообщили «КамИНФОРМ» в региональном министерстве образования и молодёжной политики, игра проходила на базе одной из войсковых частей.

В ней приняли участие ребята из летних лагерей «Восход», «Гагарин», «Металлист», «Альбатрос», «Волна» и «Кадет» - всего более 40 человек. «Это военно-спортивный праздник, который даёт детям бурю эмоций в реализации индивидуальных навыков по начальной военной подготовке, - отметили в министерстве. - Для победы было необходимо пройти несколько рубежей, которые включали стрельбу из пневматической винтовки, разборку-сборку учебного автомата, метание учебных гранат, преодоление полосы препятствий, постановку палатки на скорость и другие виды соревнований».

По итогам игры, лучший результат показали воспитанники военно-спортивного центра «Кадет». На втором месте расположились ребята из загородного детского лагеря имени Ю. А. Гагарина. Третье место завоевала команда ДОЛ «Альбатрос». 

www.kamchat.info

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