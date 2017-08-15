Более 50 мастеров приняли участие в юбилейном фестивале «Мастера земли Уйкоаль» на Камчатке

Более 50 мастеров из разных районов Камчатки приняли участие в пятом краевом фестивале традиционных ремесел и народных художественных промыслов коренных малочисленных народов Севера «Мастера земли Уйкоаль», который проходил с 7 по 13 августа в этнокультурном центре «Мэнэдек» в селе Анавгай Быстринского района. Об этом "КамИНФОРМ" сообщили в министерстве культуры региона.

«Фестиваль собрал мастеров из Олюторского, Тигильского, Пенжинского, Карагинского, Мильковского, Елизовского, Быстринского районов и Петропавловска-Камчатского. Более того, в этом году на фестивале собралось много начинающих мастеров, которые продолжают бережно хранить традиции предков», - рассказали в министерстве.

На протяжении шести дней участники посещали мастер-классы по резьбе по кости и дереву, учились выделывать шкуры и работать с кожей и мехом, а также вышивать подшейным волосом оленя. Мастера обменивались опытом, слушали лекции специалистов и учились у коллег, осваивали новые или забытые технологии.

Кроме того, участники фестиваля приняли участие в проведении фольклорного праздника «Вместе с нами Билюкай» (с ительменского: Билюкай – творец красоты), который был посвящен юбилею эвенского народного ансамбля «Нургэнэк», пятому фестивалю «Мастера земли Уйкоаль» и международному Дню коренных народов.

«Всех участников фестиваля наградили памятными дипломами. Специальный диплом в номинации «Молодой мастер-2017» получили мастерицы Мария Уварова, Зинаида Этьэнна и Надежда Неёлова. Диплом в номинации «За верность традициям» получил Анатолий Сорокин и мастерская «Очедяк» этнокультурного центра «Мэнэдек»», - добавили в минкультуры.