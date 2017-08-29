Более 53 млн рублей задолженности по зарплате погашено на Камчатке с начала года

29 августа 2017, 07:56

На Камчатке отмечено снижение задолженности по заработной плате. Как было заявлено на совещании в правительстве края, по состоянию на 1 августа текущего года, по данным Камчатстата сумма задолженности по заработной плате в крае составила 27,8 млн рублей перед 289 работниками. 
 
Это меньше на 7,4 млн рублей, чем в прошлом месяце. В учреждениях бюджетной сферы деятельности задолженность по заработной плате отсутствует.
 
«Благодаря работе межведомственных комиссий различного уровня, ситуация с задолженностью в крае постепенно выправляется. Например, за июль месяц нам удалось снизить её более, чем на 7 млн рублей. Однако, несмотря на нашу работу в этом направлении, вновь фиксируется рост задолженности. В этой связи хочу обратить внимание руководителей предприятий и всех причастных лиц на то, что должны быть приложены максимальные усилия для ликвидации всех долгов по заработной плате в крае до конца текущего года. Уверен, что все понимают важность этой работы», - подчеркнул на совещании зампред Владимир Пригорнев.
 
По итогам заседания, ответственным лицам даны поручения по ликвидации задолженности в установленные сроки, а также о принятии исчерпывающих мер по недопущению её роста.

www.kamchat.info

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