Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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Более 53 млн рублей задолженности по зарплате погашено на Камчатке с начала года
На Камчатке отмечено снижение задолженности по заработной плате. Как было заявлено на совещании в правительстве края, по состоянию на 1 августа текущего года, по данным Камчатстата сумма задолженности по заработной плате в крае составила 27,8 млн рублей перед 289 работниками.
Это меньше на 7,4 млн рублей, чем в прошлом месяце. В учреждениях бюджетной сферы деятельности задолженность по заработной плате отсутствует.
«Благодаря работе межведомственных комиссий различного уровня, ситуация с задолженностью в крае постепенно выправляется. Например, за июль месяц нам удалось снизить её более, чем на 7 млн рублей. Однако, несмотря на нашу работу в этом направлении, вновь фиксируется рост задолженности. В этой связи хочу обратить внимание руководителей предприятий и всех причастных лиц на то, что должны быть приложены максимальные усилия для ликвидации всех долгов по заработной плате в крае до конца текущего года. Уверен, что все понимают важность этой работы», - подчеркнул на совещании зампред Владимир Пригорнев.
По итогам заседания, ответственным лицам даны поручения по ликвидации задолженности в установленные сроки, а также о принятии исчерпывающих мер по недопущению её роста.
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