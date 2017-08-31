Более 5 тонн икры нашли в заброшенном здании на Камчатке: деликатес изъят

На Камчатке МВД проводит проверку и решает вопрос о возбуждении уголовного дела после изъятия в поселке Ключи более 5 тонн красной икры, владельца которой сейчас устанавливают.

Как сообщили «КамИНФОРМ» в полиции, склад был обнаружен в 136 км от поселка Ключи в заброшенном деревянном здании. «Там изъято 148 пластиковых контейнеров с икрой лососевых видов рыб. Еще 65 емкостей с икрой обнаружены в металлическом коробе, стоящем в нескольких десятках метров от строения», - рассказали в МВД, отметив, что икра была обнаружена в рамках совместной операции с Росгвардией, ФСБ и Россельхознадзором.

«КамИНФОРМ» напоминает, что ранее в поселке Оссора на севере Камчатки был обнаружен цех, оборудованный для переработки икры. Там находилось 200 контейнеров по 25 кг и 37 контейнеров по 12 кг с икрой, не отвечающей требованиям безопасности. Общий вес икры составил практически 5,5 тонн. По предварительным подсчетам общая сумма ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам, составляет более 18 млн рублей.