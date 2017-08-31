Более 5 тонн икры нашли в заброшенном здании на Камчатке: деликатес изъят

31 августа 2017, 08:09

На Камчатке МВД проводит проверку и решает вопрос о возбуждении уголовного дела после изъятия в поселке Ключи более 5 тонн красной икры, владельца которой сейчас устанавливают. 
 
Как сообщили «КамИНФОРМ» в полиции, склад был обнаружен в 136 км от поселка Ключи в заброшенном деревянном здании. «Там изъято 148 пластиковых контейнеров с икрой лососевых видов рыб. Еще 65 емкостей с икрой обнаружены в металлическом коробе, стоящем в нескольких десятках метров от строения», - рассказали в МВД, отметив, что икра была обнаружена в рамках совместной операции с Росгвардией, ФСБ и Россельхознадзором. 
 
«КамИНФОРМ» напоминает, что ранее в поселке Оссора на севере Камчатки был обнаружен цех, оборудованный для переработки икры. Там  находилось 200 контейнеров по 25 кг и 37 контейнеров по 12 кг с икрой, не отвечающей требованиям безопасности. Общий вес икры составил практически 5,5 тонн. По предварительным подсчетам общая сумма ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам, составляет более 18 млн рублей.
 

www.kamchat.info

КомментарииДобавить комментарийВсего комментариев: 0

Обратите внимание, что в комментариях запрещены:
— нецензурная лексика (в любом виде);
— прямое и косвенное разжигание межнациональной и иной розни;
— оскорбления, вульгарные и непристойные реплики;
— общение не по теме, спам.

Вчера

30 августа 2017, 16:56
Зеленым озером на Камчатке заинтересовалась и прокуратура
30 августа 2017, 16:55
Сделать сэлфи с учителем предлагают школьникам Камчатки в День знаний
30 августа 2017, 13:49
Главврача детской поликлиники на Камчатке оштрафовали на 500 рублей за врача с туберкулезом
30 августа 2017, 13:48
В празднике «Алхалалалай» примут участие более 200 человек со всех уголков Камчатки
30 августа 2017, 11:49
Цены на огурцы, помидоры и другие овощи можно существенно снизить на Камчатке
30 августа 2017, 11:48
Массовое празднование Дня знаний состоится в центре столицы Камчатки и в районах города

За неделю

29 августа 2017, 17:26
На Камчатку идет еще один циклон с дождем
29 августа 2017, 17:25
Озеро Халактырское в столице Камчатки могло приобрести зеленый цвет из-за краски
29 августа 2017, 16:17
Краболовы у берегов Камчатки уже выловили более 13,5 тыс. тонн ракообразных
29 августа 2017, 16:16
На Камчатке ГИБДД просит родителей перед Днем знаний напомнить детям о ПДД
29 августа 2017, 14:24
На Камчатке 52-летний мужчина надругался над школьником
29 августа 2017, 12:34
На Камчатке полицейские вместо браконьерской рыбы нашли 1,5 тыс. кустов конопли

За месяц

22 августа 2017, 13:06
Экс-глава главной «управляйки» Камчатки займется вопросами ТОР и Свободного порта в правительстве края?
22 августа 2017, 10:44
Жителей Камчатки просят помочь спасти жизнь юной Виктории Грошевой
22 августа 2017, 08:14
Более 8,5 тыс. тонн краба разрешат выловить на Камчатке
Яндекс.Метрика

[закрыть]

Опросы

Какой вид погребения усопшего соответствует Вашему менталитету, вере и обычаям: предание земле или кремация?

Считаете ли Вы необходимым строительство крематория на территории Камчатского края?