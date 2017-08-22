Более 8,5 тыс. тонн краба разрешат выловить на Камчатке

22 августа 2017, 08:14

На Камчатке с 1 сентября стартует крабовая путина. Как сообщили «КамИНФОРМ» в Росрыболовстве, основной крабовый промысел будет сосредоточен в Западно-Камчатской подзоне Охотского моря. 
 
В этом районе на текущий год общий допустимый улов краба камчатского утвержден в объеме 8,574 тыс. тонн, синего – 3,85 тыс. тонн, равношипового – 0,3 тыс. тонн, колючего – 0,001 тыс. тонн, краба-стригуна опилио – 0,3 тыс. тонн, стригуна ангулятуса – 0,002 тыс. тонн.
 
«Основываясь на данных научных исследований, ученые рекомендовали увеличить общий допустимый улов в 2017 году краба-стригуна опилио, бэрди и ангулятуса», - отметили в Росрыболовстве.
 
Всего в этом году на Дальневосточном бассейне рекомендуется освоить почти 46,5 тыс. тонн крабов-стригунов. Основная часть приходится на шельфового краба-стригуна опилио (снежный краб) – 25,7 тыс. тонн, или 55,7% от общего объема ОДУ крабов-стригунов. Наибольшие объемы вылова этого объекта определены в Северо-Охотоморской подзоне – 15,6 тыс. тонн, в подзоне Приморье – примерно 5,2 тыс. тонн, а также в Западно-Беринговоморской зоне – около 2,6 тыс. тонн. 

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