Бомбу в правительстве Камчатки не нашли, проверяют Минздрав региона

На Камчатке сотрудники правоохранительных органов завершили проверку в здании правительства региона, куда ранее поступило сообщение о наличии взрывного устройства, но никаких опасных предметов найдено не было. Об этом «КамИНФОРМ» сообщили в ФСБ региона.

Там отметили, что сейчас оперативники проверяют еще и помещения министерства здравоохранения края на Ленинградской, 118. На сервере ведомства также нашли письмо от неизвестного о якобы наличии взрывного устройства в здании. Но здесь эвакуация не потребовалась, так как рабочий день в Минздраве уже закончен.

Правоохранительные органы при этом ведут проверку по факту ложного сообщения об акте терроризма.

«КамИНФОРМ» ранее ранее сообщало , что сегодня было эвакуировано здание правительства Камчатки — один из сотрудников получил письмо, в котором говорилось, что в здании есть взрывное устройство.

Напомним, в сентябре по всей России прокатилась волна ложных сообщений о бомбах. На Камчатке «минировали» школы, правительство, мэрию, аэропорт, магазины.