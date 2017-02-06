Браконьеров, которые охотились на зайцев, поймали на Камчатке

На Камчатке только за одну неделю пресечены две попытки незаконной охоты на зайцев-беляков на территории Южно-Камчатского заказника. Как рассказали инспекторы резервата, один из браконьеров — местный житель, а другой приехал с материка и ему захотелось зайчатины.

У обоих изъято оружие, с которым они и шли на зайцев. «В ходе выяснения обстоятельств происшествия один из задержанных признался, что недавно прилетел с материка и захотел зайчатины. Нарушитель отдавал себе отчёт в том, что находится на особо охраняемой природной территории, объяснить, почему он решил поохотиться именно здесь, а не там, где охота разрешена, не смог», – говорят инспекторы.

Теперь браконьеров ждет административное наказание за нарушение правил на охраняемой территории, а возможно, и уголовное — за незаконную охоту.