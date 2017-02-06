Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
Петропавловск-
Камчатский
- 06 февраля, понедельник
В Петропавловске-Камчатском
-2 °C
пасмурно
- Курс валют ЦБ
USD 59,3137
EUR 63,8156
- Редакция
+7 914 623-82-57
Браконьеров, которые охотились на зайцев, поймали на Камчатке
На Камчатке только за одну неделю пресечены две попытки незаконной охоты на зайцев-беляков на территории Южно-Камчатского заказника. Как рассказали инспекторы резервата, один из браконьеров — местный житель, а другой приехал с материка и ему захотелось зайчатины.
У обоих изъято оружие, с которым они и шли на зайцев. «В ходе выяснения обстоятельств происшествия один из задержанных признался, что недавно прилетел с материка и захотел зайчатины. Нарушитель отдавал себе отчёт в том, что находится на особо охраняемой природной территории, объяснить, почему он решил поохотиться именно здесь, а не там, где охота разрешена, не смог», – говорят инспекторы.
Теперь браконьеров ждет административное наказание за нарушение правил на охраняемой территории, а возможно, и уголовное — за незаконную охоту.
Вчера
За неделю
- 04 февраля 2017, 11:19
- Камчатка просит Путина продлить программу сейсмобезопасного жилья
- 04 февраля 2017, 09:05
- Путин посоветовал главе Камчатки следить за показателями в социальной сфере
- 03 февраля 2017, 16:12
- В «Снежный путь» в столице Камчатки отправятся более 30 снегоходчиков
- 03 февраля 2017, 14:58
- Новый циклон несет на Камчатку снег и потепление
- 03 февраля 2017, 14:57
- Глава Торгово-промышленной палаты Камчатки оштрафован за коммерческий подкуп
- 03 февраля 2017, 14:56
- На Камчатке оленевод поплатился жизнью за попытку надругаться над женщиной
За месяц
- 28 января 2017, 09:09
- Водителей предложили пожизненно лишать прав за такие инциденты, как на Камчатке со «скорой»
- 27 января 2017, 16:24
- На квартиры для детей-сирот на Камчатке потратили более 300 млн рублей
- 27 января 2017, 16:24
- Билеты на открытие «Берингии-2017» поступят в продажу в столице Камчатки 29 января
КомментарииДобавить комментарийВсего комментариев: 0