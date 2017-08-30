Бухгалтер КамГУ подозревается в растрате 700 тыс. рублей: потратила на кредит за машину

На Камчатке против заместителя главного бухгалтера Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга возбуждено уголовное дело. Как сообщили «КамИНФОРМ» в СКР, она подозревается в том, что перечислила 700 тыс. рублей из средств вуза на погашение кредита за свою машину.

Сейчас бухгалтер подозревается в растрате, то есть хищении чужого имущества, вверенного виновному. «По версии следствия, в период с июля 2014 года по декабрь 2015 года подозреваемая осуществила перечисление денежных средств, принадлежащих университету, на расчетный счет банка в сумме около 700 тысяч рублей, в счет оплаты своих обязательств в связи с оформлением кредита на приобретение автомобиля», - говорят следователи.

Расследование уголовного дела продолжается.