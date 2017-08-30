Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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Бухгалтер КамГУ подозревается в растрате 700 тыс. рублей: потратила на кредит за машину
На Камчатке против заместителя главного бухгалтера Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга возбуждено уголовное дело. Как сообщили «КамИНФОРМ» в СКР, она подозревается в том, что перечислила 700 тыс. рублей из средств вуза на погашение кредита за свою машину.
Сейчас бухгалтер подозревается в растрате, то есть хищении чужого имущества, вверенного виновному. «По версии следствия, в период с июля 2014 года по декабрь 2015 года подозреваемая осуществила перечисление денежных средств, принадлежащих университету, на расчетный счет банка в сумме около 700 тысяч рублей, в счет оплаты своих обязательств в связи с оформлением кредита на приобретение автомобиля», - говорят следователи.
Расследование уголовного дела продолжается.
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