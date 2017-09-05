Бывшая начальница отделения Почты России на Камчатке попалась на растрате 1,5 млн рублей

На Камчатке в отношении экс-начальника одного из отделений связи на севере полуострова возбуждено уголовное дело. Как сообщили «КамИНФОРМ» в МВД региона, 47-летняя служащая за год растратила вверенные ей денежные средства и товары, причинив ущерб на общую сумму почти полтора миллиона рублей.

В настоящее время Следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам присвоения и растраны. В качестве меры процессуального принуждения ей избрано обязательство о явке.

Отметим, что санкцией вышеуказанной статьи предусмотрено лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.