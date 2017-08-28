Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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Бывший работник станции ТО в столице Камчатки вынес два сейфа с деньгами из офиса
В Петропавловске-Камчатском сотрудники уголовного розыска раскрыли две кражи из одного офиса. Задержаны двое мужчин — 33 и 26 лет. Сейчас они оба находятся в ИВС. Как сообщили «КамИНФОРМ» в МВД региона, по факту кражи возбуждено и расследуется уголовное дело.
В полицию Петропавловска-Камчатского с заявлением о краже обратилась 51-летняя предпринимательница. На пункте технического осмотра автотранспорта, которым руководит горожанка, за короткий срок были совершены две кражи: сперва был похищен сейф, в котором находились около 95 тысяч рублей, а спустя неделю – еще 74 тысячи из другого сейфа.
Первую кражу старший задержанный, который ранее работал на станции ТО, совершил без чьей-либо помощи. Сделать это, по его словам, было несложно, так как сейф, который он похитил, был небольших размеров. Металлический ящик он вывез в лесополосу в районе поселка Термального, вскрыл и бросил там же.
Ровно через неделю злоумышленник вернулся на место преступления вместе с товарищем. Они проникли в офис, разбив окно, вскрыли новый сейф, установленный накануне, взяли деньги и скрылись, оставив орудия взлома.
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