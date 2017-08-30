Цены на огурцы, помидоры и другие овощи можно существенно снизить на Камчатке

30 августа 2017, 11:49

На Камчатке «можно будет продавать огурцы, в розницу, не выше 200 - 220 рублей за килограмм, а также делать скидку до 150 рублей за килограмм, чтобы продажа продукции носила социальный характер». Как сообщили «КамИНФОРМ» в Минвостокразвития, так считает инициатор проекта по созданию тепличного хозяйства компанией «Агротерм – Зеленовские озерки» Александр Иванов. 
 
Сейчас, на Камчатке в зимний период времени года стоимость огурцов и помидоров, в розницу, доходит до одной тысячи рублей, а летом в розницу – по 350-500 рублей за кило. «Есть огурцы, произведенные в Китае. Это самое низкое качество. И у них цена 60-200 рублей. Есть огурцы и помидоры, произведенные в Приморском крае, они немножко дороже китайской продукции, рублей по 200-300 за килограмм. Качество более-менее приличное. Есть огурцы и помидоры, привезенные с Азербайджана, Турции, они стоят 300-400. Качество самое высокое. Они тепличные, грунтовые. Самый высокий сегмент – 500 рублей и выше – это местные камчатские, выращенные в фермерских теплицах», – подчеркнул Иванов.
 
Отметим, что в государственную программу Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» войдут 21 инвестиционный проект с общим объемом планируемых инвестиций 545 млрд рублей. Одним из проектов, который может войти в дальневосточную госпрограмму стал проект компании «Агротерм – Зеленовские озерки» по созданию тепличного хозяйства в Камчатском крае.
 

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