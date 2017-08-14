Циклон на несколько дней испортит погоду на юге Камчатки

На юг Камчатки сегодня начнет оказывать влияние циклон, пришедший на выходных на полуостров со стороны Охотского моря. Как сообщили «КамИНФОРМ» синоптики, сначала он влиял на север края.

По предварительному прогнозу, сегодня во второй половине дня дождь начнется в Петропавловске и Елизовском районе. «Циклон задержится. Осадки разной интенсивности ожидаются еще и во вторник, возможны осадки ив среду», - говорят синоптики.

По их словам, в течение всей рабочей недели на юге полуострова будет неустойчивая погода, временами возможны осадки.