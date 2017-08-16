Дело о крушении «Парамушира», на котором погибли трое камчатцев, направлено в суд

СКР направил в суд на Сахалине уголовное дело по факту нарушения правил эксплуатации морского транспорта, повлекшего смерть двух и более лиц, которое расследовалось после крушения недалеко от Камчатки судна «Парамушир». На нем погибли 4 человека, трое из которых — жители Петропавловска.

В ходе следствия установлено, что опрокидывание судна произошло из-за смещения части незакрепленного металлолома, расположенного на верхней палубе. Всего туда было установлено 117 тонн груза. «Полномочия и обязанности по соблюдению правил безопасности движения и эксплуатации морского судна были в полном объеме возложены на генерального директора компании-судовладельца ООО «Сахморфлот». Авария и ее последствия обусловлены совокупностью множественных нарушений обвиняемым правил и требований безопасности движения и эксплуатации судна, жизни и здоровья граждан», - рассказали "КамИНФОРМ" в Дальневосточном следственном управлении на транспорте СКР.

Напомним, в Тихом океане 17 октября 2015 года в 5 милях от острова Шумшу Курильской гряды потерпело крушение грузовое судно «Парамушир», следовавшее в порт Петропавловск-Камчатский. Судно обнаружено перевернутым вверх килем проходившим мимо судном «Алдан». В результате крушения погибли 4 члена экипажа, в том числе трое жителей Камчатки. Еще одному нашему земляку удалось спастись — его нашли на перевернутом плоту.