Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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Дело об отравлении спиртом моряков на «Изумруде» на Камчатке закрыто: знали, что пили
На Камчатке закрыто дело по факту гибели пяти человек после употребления технического спирта на борту СРМС «Изумруд». Как рассказали следователи, нет состава преступления, установлен факт группового несчастного случая, рыбаки пострадали в результате собственной неосторожности.
«По факту проноса на судно алкоголя компании «Звезда Востока» внесено представление о принятии мер организационного характера по предупреждению употребления алкоголя и усилению контроля за поведением членов экипажа в промысловых рейсах. Капитан в свою очередь понес дисциплинарное наказание и уволен. Несмотря на то, что распитие алкогольных напитков на судах запрещено, это не является уголовно наказуемым действием. Подобные факты, способствующие преступлениям и происшествиям на судах, далеко не редкость», — говорят следователи.
Вечером 13 марта в ожидании перегруза рыбаки употребляли принесенные с собой на судно спиртные напитки. Когда алкоголь кончился, одному из членов экипажа этого показалось мало. Из машинного отделения он принес в каюту бутыль с техническим спиртом объемом 4-5 литров.
Емкость стояла там с лета 2016 года (время последнего ремонта в Южной Корее). Член экипажа, принесший бутыль, предложил своим коллегам продолжить вечер, уверяя, что их здоровью ничего не угрожает. Кто-то из рыбаков предупреждал товарищей о возможных последствиях и осложнениях здоровья. Кроме того, как рассказали следователям выжившие рыбаки, на емкости было обозначение, что это метиловый спирт. Члены экипажа, пившие метанол, отдавали себе в этом отчет и сознательно употребляли спиртосодержащую жидкость.
В 22:30 13 марта поступило сообщение о том, что судно следует в Петропавловск-Камчатский из бухты Моржовой. Сначала капитан сообщил, что на борту находится два трупа и двое пострадавших. В 5:20 14 марта, когда «Изумруд» причалил к пирсу компании «Акрос» в микрорайоне Сероглазка, погибших было уже четверо. Прибывшие на вызов медицинские бригады госпитализировали пять человек. Одного мужчину в крайне тяжелом состоянии доставили в реанимацию краевой больницы, но врачи не смогли его спасти.
Всего на судне находилось 27 человек. Из 9 пострадавших трое – жители Петропавловска-Камчатского, остальные – из других регионов страны.
По материалам газеты «Рыбак Камчатки».
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