Дело об отравлении спиртом моряков на «Изумруде» на Камчатке закрыто: знали, что пили

23 августа 2017, 09:13

На Камчатке закрыто дело по факту гибели пяти человек после употребления технического спирта на борту СРМС «Изумруд». Как рассказали следователи, нет состава преступления, установлен факт группового несчастного случая, рыбаки пострадали в результате собственной неосторожности.
 
«По факту проноса на судно алкоголя компании «Звезда Востока» внесено представление о принятии мер организационного характера по предупреждению употребления алкоголя и усилению контроля за поведением членов экипажа в промысловых рейсах. Капитан в свою очередь понес дисциплинарное наказание и уволен. Несмотря на то, что распитие алкогольных напитков на судах запрещено, это не является уголовно наказуемым действием. Подобные факты, способствующие преступлениям и происшествиям на судах, далеко не редкость», — говорят следователи. 
 
Вечером 13 марта в ожидании перегруза рыбаки употребляли принесенные с собой на судно спиртные напитки. Когда алкоголь кончился, одному из членов экипажа этого показалось мало. Из машинного отделения он принес в каюту бутыль с техническим спиртом объемом 4-5 литров. 
 
Емкость стояла там с лета 2016 года (время последнего ремонта в Южной Корее). Член экипажа, принесший бутыль, предложил своим коллегам продолжить вечер, уверяя, что их здоровью ничего не угрожает. Кто-то из рыбаков предупреждал товарищей о возможных последствиях и осложнениях здоровья. Кроме того, как рассказали следователям выжившие рыбаки, на емкости было обозначение, что это метиловый спирт. Члены экипажа, пившие метанол, отдавали себе в этом отчет и сознательно употребляли спиртосодержащую жидкость.
 
В 22:30 13 марта поступило сообщение о том, что судно следует в Петропавловск-Камчатский из бухты Моржовой. Сначала капитан сообщил, что на борту находится два трупа и двое пострадавших. В 5:20 14 марта, когда «Изумруд» причалил к пирсу компании «Акрос» в микрорайоне Сероглазка, погибших было уже четверо. Прибывшие на вызов медицинские бригады госпитализировали пять человек. Одного мужчину в крайне тяжелом состоянии доставили в реанимацию краевой больницы, но врачи не смогли его спасти.
 
Всего на судне находилось 27 человек. Из 9 пострадавших трое – жители Петропавловска-Камчатского, остальные – из других регионов страны.
 
По материалам газеты «Рыбак Камчатки». 

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