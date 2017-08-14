Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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День и время регистрации брака на Камчатке можно выбрать заранее через интернет
У жителей Камчатки появилась возможность выбрать день и время торжественной регистрации брака на два месяца вперёд. Это стало возможным после запуска государственной услуги «Регистрация брака» в обновленном формате на едином портале Госуслуг (gosuslugi.ru). Об этом «КамИНФОРМ» сообщили в агентстве записи актов гражданского состояния Камчатского края.
«Жители Петропавловска-Камчатского и Елизова, не выходя и дома, могут выбрать удобный день и время для торжественной регистрации брака на 2 месяца вперёд. Сегодня доступна запись на среды и пятницы сентября и октября 2017 года. Ранее в электронной форме и при личном посещении отдела ЗАГС можно было выбрать время и подать заявления на торжественную регистрацию на ближайшую среду или пятницу по истечению месяца. Теперь возможностей выбора дней и времени стало больше. Данная услуга в скором времени появится во всех населённых пунктах Камчатского края», - рассказала руководитель агентства записи актов гражданского состояния Камчатского края Елена Лядовская.
Как отметил зампред правительства края Алексей Войтов, создание доступных, удобных и комфортных условий для обращения жителей Камчатского края за получением государственных и муниципальных услуг является одним из приоритетных направлений работы краевого правительства.
«С услугами ЗАГС всё получилось, теперь людям остаётся только прийти на торжественную регистрацию брака в удобный день и время, все остальные действия, в том числе личный визит для подачи заявления, очередь остаются в прошлом, всё можно сделать из дома через Интернет. Надеюсь, что при упрощении процедуры регистрации брака в нашем регионе будет больше свадеб, больше семей, выше рождаемость», - сказал зампред.
Напомним, что с января текущего года пользователи портала имеют возможность оплаты государственных пошлин, в том числе за платные услуги ЗАГС, со скидкой 30%. Скидка действует только при электронной подаче заявления на портале и безналичной оплате.
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