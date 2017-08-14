День открытых дверей пройдет в Елизовском приюте для животных на Камчатке

14 августа 2017, 07:58

В субботу, 19 августа, в честь Всемирного дня бездомных животных, первый на Камчатке муниципальный приют для животных открывает свои двери для жителей и гостей Елизовского района, сообщили «КамИНФОРМ» в администрации района. 
 
Посетителей мероприятия ждет торжественное открытие праздника, парад питомцев и знакомство с ними. Гости смогут принять участие в строительстве вольера, узнать о правилах содержания собак, пообщаться с обитателями приюта, выбрать верного и доброго друга, а также подарить ему дом и свою заботу.
 
Всех желающих организаторы мероприятия ждут в субботу, 19 августа, с 11.00 до 18.00 по адресу: г. Елизово, ул. Мурманская, 19 (30 км, первый поворот налево за межрайбазой). Дополнительная информация по телефону: 8 (415 31) 34-72-34.
 
Добавим, муниципальный приют для безнадзорных животных создан в 2016 году. Проект реализован администрацией Елизовского района.

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