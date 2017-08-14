Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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День открытых дверей пройдет в Елизовском приюте для животных на Камчатке
В субботу, 19 августа, в честь Всемирного дня бездомных животных, первый на Камчатке муниципальный приют для животных открывает свои двери для жителей и гостей Елизовского района, сообщили «КамИНФОРМ» в администрации района.
Посетителей мероприятия ждет торжественное открытие праздника, парад питомцев и знакомство с ними. Гости смогут принять участие в строительстве вольера, узнать о правилах содержания собак, пообщаться с обитателями приюта, выбрать верного и доброго друга, а также подарить ему дом и свою заботу.
Всех желающих организаторы мероприятия ждут в субботу, 19 августа, с 11.00 до 18.00 по адресу: г. Елизово, ул. Мурманская, 19 (30 км, первый поворот налево за межрайбазой). Дополнительная информация по телефону: 8 (415 31) 34-72-34.
Добавим, муниципальный приют для безнадзорных животных создан в 2016 году. Проект реализован администрацией Елизовского района.
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