День открытых дверей пройдет в Елизовском приюте для животных на Камчатке

В субботу, 19 августа, в честь Всемирного дня бездомных животных, первый на Камчатке муниципальный приют для животных открывает свои двери для жителей и гостей Елизовского района, сообщили «КамИНФОРМ» в администрации района.

Посетителей мероприятия ждет торжественное открытие праздника, парад питомцев и знакомство с ними. Гости смогут принять участие в строительстве вольера, узнать о правилах содержания собак, пообщаться с обитателями приюта, выбрать верного и доброго друга, а также подарить ему дом и свою заботу.

Всех желающих организаторы мероприятия ждут в субботу, 19 августа, с 11.00 до 18.00 по адресу: г. Елизово, ул. Мурманская, 19 (30 км, первый поворот налево за межрайбазой). Дополнительная информация по телефону: 8 (415 31) 34-72-34.

Добавим, муниципальный приют для безнадзорных животных создан в 2016 году. Проект реализован администрацией Елизовского района.