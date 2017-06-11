День России готовятся отметить в Елизове

11 июня 2017, 00:22

12 июня в городе Елизово пройдут праздничные мероприятия и народные гуляния, посвящённые Дню России. Начнётся праздник в 12.00 на площади Ленина.  
 
Здесь пройдёт церемония вручения паспортов юным елизовчанам, которым уже исполнилось 14 лет. Напомним, чести получить главный документ гражданина России из рук руководителей муниципалитета, Почётных жителей Елизово и Елизовского района ежегодно удостаиваются отличники учёбы, призёры различных олимпиад и конференций, активисты и общественники.
 
Кроме того, на площади Ленина пройдёт акция «Мы – россияне»: волонтёры, представители молодёжных общественных организаций раздадут жителям флажки, ленты, воздушные шары цветов триколора, а также буклеты с гимном Российской Федерации. 
Организаторы обещают насыщенную культурную и спортивную программу. Для зрителей выступят лучшие коллективы района, а все желающие смогут испытать себя в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 
 
В 13.00 большой праздничный концерт начнётся в парке культуры и отдыха «Сказка», здесь же будут организованы конкурсы для детей и взрослых. 
 
Отметим, во время празднования Дня России дорожное движение в Елизово будет перекрыто: с 10.30 до 14.00 от центрального «кольца» на пересечении улиц Ленина и Виталия Кручины до пересечения улиц Ленина и Беринга.
 

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