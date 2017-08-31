День рождения столицы Камчатки решили отпраздновать в сентябре: за день до выборов

31 августа 2017, 08:08

Власти Петропавловска-Камчатского объявили о том, что День города в этом году решено отметить в сентябре. Как рассказали «КамИНФОРМ» в мэрии краевого центра, праздничные мероприятия начнутся в пятницу, 8 сентября, традиционной творческой акцией «Камчатский Арбат».
 
Жители и гости Петропавловска станут не только зрителями, но и активными участниками различных мастер-классов, посетят ставший популярным «Город мастеров», где можно будет познакомиться с творчеством представителей народных промыслов, современного рукоделия. Каждый желающий сможет присоединиться к открытым экскурсиям по историческому центру. На нескольких площадках будут организованы выступления камчатских исполнителей.
 
В субботу, 9 сентября, празднование Дня города начнется с выступления городского оркестра. Официальные приветствия и поздравления для жителей и гостей Петропавловска прозвучат с главной сцены в 14.00. Здесь же состоится концертная программа и конкурс чтецов, пройдет фестиваль патриотической песни, фестиваль энергосбережения «Вместе ярче» и многое другое. Вечером начнется большая молодежная и спортивная программа. Завершится празднование Дня города праздничным салютом.
 
«КамИНФОРМ» напоминает, что в последние годы День рождения Петропавловска-Камчатского отмечали 17 октября, но в этом году чиновники изменили планы. Праздник состоится за день до выборов в думу краевого центра. 

www.kamchat.info

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