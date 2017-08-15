Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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День воздушного флота на Камчатке будут праздновать два дня: концерты, демонстрация самолетов
В этом году традиционный праздник, посвящённый Дню воздушного флота России, организованный Камчатским авиапредприятием совместно с Международным аэропортом Петропавловска, будет проходить два дня — 19 и 20 августа.
Как сообщили «КамИНФОРМ» в администрации Елизовского района, 19 августа основные мероприятия планируется провести на стадионе аэропорта г. Елизово, начало в 12.00. После официальной части на главной площадке праздника стартует большая концертная программа. Также планируются спортивные соревнования (сдача норм ГТО), розыгрыши, конкурсы для взрослых и детей, работа полевой кухни и традиционная торговля.
Ещё одно мероприятие в честь Дня Воздушного Флота России состоится 20 августа в 11 часов. Праздник пройдёт на лётном поле аэродрома Елизова (26 км). Гостям предлагают посмотреть на торжественный парад, демонстрацию военных воздушных судов, автомобильной техники, авиационных средств поражения. Также будет проведён показ приёмов рукопашного боя и выступление подразделения разведчиков морской пехоты. Кроме того, в программе концерт, развлечения для детей и выездная торговля.
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