День вулкана отмечают на Камчатке у исполинов Авачинский и Козельский

На Камчатке начались мероприятия, посвященные празднованию Дня вулкана. Рано утром в субботу сотни людей отправились покорять Авачинский вулкан в рамках традиционного массового восхождения.

За безопасностью участников восхождения следят спасатели, дежурят медики.

Большой праздник сегодня состоится у подножия Козельского вулкана. «На Козельском вулкане мы ждём любителей активного отдыха на природе. Дорога на склоны будет промаркирована, поэтому автомобилистам не составит труда самостоятельно добраться до места праздника. На въезде будут работать волонтёры, которые покажут площадки для кемпинга, сориентируют по времени начала мероприятий, - отметила и.о. руководителя агентства по туризму и внешним связям Камчатского края Марина Анищенко. – Старт основной программе будет дан в 14.00».

В течение дня гости мероприятия смогут присоединиться к мастер-классам по «ЗУМБА-фитнессу» и йоге, посетить открытый урок по современным танцевальным направлениям «DANCE PICNIK». Впервые на вулкане будет работать площадка «Сальсатека» от танцевального клуба «Salsa loka».

Самым экстремальным блоком программы станут соревнования на мотоциклах в дисциплине «вертикальный заезд» «Moto Hill Climb». Штурмовать склоны вулкана участники будут с 16.00. Награждение сильнейших спортсменов состоится в 20.00.

«В течение дня на Козельском вулкане будет работать традиционная площадка "Город мастеров". Гости праздника смогут не только посмотреть на изделия, выполненные народными умельцами Камчатки, но получить практические навыки в резьбе и других народных промыслах. Отдельная программа подготовлена для юных участников праздника», - добавила Марина Анищенко.

В 22.00 развлекательная программа продолжится большим арт-фестивалем «Высота». Приглашенный гость мероприятия - музыкант из Санкт-Петербурга, один из ведущих диск-жокеев России - DJ RIGA.